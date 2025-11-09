Fußball, MTV Stuttgart: Keine Vorwürfe an den Comebacker

Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart konnte seine Niederlagenserie zwar auch beim SV Böblingen nicht beenden, doch trotz des 0:4 und Pleite Nummer sieben in Serie, will der Trainer Björn Lorer Fortschritte erkannt haben: „Wir sind nicht weit weg, aber natürlich verfügt man nach so einem Negativlauf nicht über das notwendige Selbstvertrauen.“

Insbesondere bei der Aufstellung ließen die Nord-Stuttgarter aufhorchen. Zwischen den Pfosten stand Carl-Anders Zimmermann, der eigentlich im Sommer aufgehört hatte. Und dem sonst gewohnt starkem Rückhalt passierte bei seinem Comeback prompt ein Missgeschick.

Unglückliches Gegentor für den MTV Stuttgart

Beim Gegentor zum 0:2 noch kurz vor der Pause ließ er einen einfachen Ball durch die Hände rutschen. Kein Vorwurf, so Lorer, zuvor habe er zweimal ganz stark pariert und durch sein gutes Aufbauspiel dafür gesorgt, dass „wir ebenbürtig waren und uns auch Chancen herausgespielt haben“. Das Problem: Der MTV in Person von Raphael Hahn und Mertcan Özocak versiebten die besten Möglichkeiten, während die Gastgeber bereits in der 43. Minute in Führung gingen. Nach der Pause setzten die Gäste komplett auf Offensive. Auch noch, als Joel-Noah Graham (59.) die Gelb-Rote Karte sah und die Gäste in Unterzahl waren. Die Gastgeber nutzten dies zu zwei weiteren Treffern. Bleibt die Frage, ob Zimmermann weiterhin das Gästetor hüten wird? „Mal schauen, das muss ich noch mit ihm klären“, so Lorer, der daran sehr interessiert wäre.

Spieler des Spiels beim MTV

Götz Gaiser (Nominiereung 1) stand nach überstandenem Muskelbündelriss im Oberschenkel gegen Böblingen erstmals in der Startformation des MTV Stuttgart. Der Innenverteidiger überzeugte durch seine Ruhe, Zweikampfstärke und sein gutes Aufbauspiel.

SV Böblingen: Zivny – Calemba, Hamann, Häßler, Dodoli (59. Körtge Corral) – Cilhüseyin (75. Lendl), Hlebec (87. Böck), Torres, De Carvalho (82. Traub) – Schrade (78. Schragner), Pietruschka.

MTV Stuttgart: Zimmermann – Janzen, Oheme, Gaiser, Mägerle (76. Redzic) – Graham, Flach (76. Trabelsi), Rudolph (84. Walz), Debrah (62. Wiese)– Hahn (83. Henschke), Özocak.

﻿