Fußball, MTV Stuttgart Keine Vorwürfe an den Comebacker
Die Landesliga-Fußball des MTV Stuttgart verlieren auch beim SV Böblingen
Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart konnte seine Niederlagenserie zwar auch beim SV Böblingen nicht beenden, doch trotz des 0:4 und Pleite Nummer sieben in Serie, will der Trainer Björn Lorer Fortschritte erkannt haben: „Wir sind nicht weit weg, aber natürlich verfügt man nach so einem Negativlauf nicht über das notwendige Selbstvertrauen.“