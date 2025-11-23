Der Vorletzte der Fußball-Landesliga fährt auswärts beim Tabellenführer einen Punkt ein und ist doch unzufrieden. „Wir hätten einen Sieg mehr als verdient gehabt, da waren sich alle einig“, sagt Björn Lorer, der Trainer des MTV Stuttgart, über das 0:0 im Duell mit dem TSV Köngen. Mit einer unverhofft starken Leistung holen die Kräherwald-Kicker zwar keine Bigpoints im Abstiegskampf, aber bauen weiter ihr Selbstvertrauen auf.

Beflügelt wurde das Team von dem „wahnsinnigen 5:3-Sieg“ nach 0:3-Rückstand am Vorwochenende gegen das Schlusslicht FV Sontheim. „Das Comeback hat neue Energie freigesetzt, das hat man gegen Köngen gesehen“, konstatiert der Coach, der von einem einseitigen Spiel und einem deutlichen Chancenübergewicht der Seinen berichtet. Einzig: Einmal mehr hat sich die Mannschaft für die eigene Leistung nicht belohnt. „Uns fällt in der aktuellen Saison die fehlende Effektivität auf die Füße“, hadert Lorer, außerdem mangle es zur Zeit am Spielglück.

Nach einer zwischenzeitlichen schwarzen Serie von sieben Pleiten in Folge, einschließlich des desaströsen 0:8 gegen Ehningen, sieht er sein Team aber auf dem aufsteigenden Ast. Überrascht war der Coach von der starken Leistung gegen die Köngener, bei denen in Yannik Kögler einer der Topspieler angeschlagen erst 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, aber ohnehin nicht. Lorer weiß um die eigene Spielstärke.

Bezeichnend auch, dass Fabian Rottmann im Kasten nur einen einzigen Torschuss abwehren musste. Der 26-Jährige läuft eigentlich für die zweite MTV-Garde in der Kreisliga B auf, bekam aber nach den Ausfällen von Carl-Anders Zimmermann (nach Gehirnerschütterung noch nicht fit) und Khalil Lalo (Knieprobleme) die Chance. „Er hat es sehr gut gemacht. Vielleicht spielt er nächste Woche wieder“, sagt Lorer über seinen Schützling.

MTVs „Spieler des Spiels“

Lion Janzen (Nominierungen: 2.). Überzeugte mit einer überragenden Zweikampfquote, extrem hohem Laufpensum und ließ den gegnerischen Kapitän Max Schlotterbeck kaum zur Entfaltung kommen.

TSV Köngen: Köstle – Hindennach, Dobler (46. Durst), Herz, Lander – Zimmermann (85. Schadt), Hiller, Brück (79. Nikita Hindennach), Vrljicak (71. Kögler), Schlotterbeck – Panne (71. Prinz).

MTV Stuttgart: Rottmann – Wiese (46. Graham), Oehme, Gaiser, Mägerle (39. Redzic) – Janzen, Flach (85. Lukic), Rudolph, Debrah (71. Al-Tayeh) – Hahn, Özocak (76. Henschke).