Fußball: MTV Stuttgart Mit Kreisliga-Torwart: Starke Nullnummer gegen den Spitzenreiter
Beim Landesligisten zeigt die Formkurve weiter nach oben. Gegen den TSV Köngen verhindert nur ein altbekanntes Manko den Dreier.
Der Vorletzte der Fußball-Landesliga fährt auswärts beim Tabellenführer einen Punkt ein und ist doch unzufrieden. „Wir hätten einen Sieg mehr als verdient gehabt, da waren sich alle einig“, sagt Björn Lorer, der Trainer des MTV Stuttgart, über das 0:0 im Duell mit dem TSV Köngen. Mit einer unverhofft starken Leistung holen die Kräherwald-Kicker zwar keine Bigpoints im Abstiegskampf, aber bauen weiter ihr Selbstvertrauen auf.