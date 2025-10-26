 
Fußball: MTV Stuttgart Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel

MTV-Coach Björn Lorer hat nach wie vor die Rückendeckung des Vereins. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Krise beim Fußball-Landesligisten erreicht gegen den TSV Ehningen ihren bitteren, vorläufigen Höhepunkt. Der Fokus liegt nun auch auf Björn Lorer und seiner Zukunft.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Fünfte Niederlage hintereinander für den Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart – und was für eine: Die Mannschaft von Trainer Björn Lorer ging beim TSV Ehningen mit 0:8 (0:3) unter. „So leid es mir für den Gegner tut, aber wir hätten sogar drei, vier Tore mehr schießen müssen. Der MTV zeigte keine Gegenwehr und hat sich nach der Pause völlig ergeben“, sagte der Gastgeber-Trainer Johannes Pfeiffer.

 

Für sein Team trafen vor 80 Zuschauern Marcel Berberoglu (23., Foulelfmeter), Gabriel Körtge Corral (57.), Jonas Horvat (67.), Maurice Dreher (68.), Marcel Sigloch und gleich dreimal Lars Jäger (31., 36., 64.). Pfeiffer wollte den Kantersieg nicht überbewerten. „Das war bisher bei weitem die schwächste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.“

Fußball: TSV Plattenhardt „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.

Wie es beim MTV und seinem Trainer Björn Lorer nun weitergeht? „Nach ein, zwei Gegentoren brechen alle Dämme. Wir stecken in einem Teufelskreis, aus dem wir derzeit nicht rauskommen. Der Trainer hat die volle Rückendeckung von unserem Abteilungsleiter Jochen Hug und von mir auch. Ich kann mir keinen besseren Trainer vorstellen. Was er auf dem Trainingsplatz macht, was er taktisch macht – alles ist gut“, sagte Spielleiter Luca Luchetta. Er hofft, dass der Coach, der am Sonntagabend nicht zu erreichen war, nicht von sich aus das Handtuch wirft.

Die nächste Chance, den freien Fall zu stoppen, bietet sich für den MTV am nächsten Sonntag (14.30 Uhr). Dann kommt der Tabellendritte TSGV Waldstetten.

MTVs „Spieler des Spiels“

TSV Ehningen: Görkem – Berberoglu (70. Akyüz), Bildl (70. Sautter), Horvat, Avci (60. Zukic) – Grausam, Nothacker (60. Sigloch), Özcan – Körtge Corral, Dreher (70. Dagli), Jäger.

MTV Stuttgart: Lalo – Wiese, Weippert, Oehme (57. Walz), Mägerle – Janzen (46. Hug), Flach, Henschke (46. Rudolph), Redzic (57. Chalidonopoulos) – Hahn, Özocak.

Fußball: TSV Bernhausen Standards entscheiden das Spitzenspiel

Der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen siegt mit 3:1 gegen den SV Waldhausen. Die Einwechslung von Youngster Lukas Walz bedeutet am Ende Glück im Unglück.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen Zwei Elfmeter-Geschenke und Rot für den Jüngsten

Der Filder-Landesligist landet im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer hart zurück auf dem Boden der Tatsachen. Beim 0:4 gegen Maichingen geht schon in Hälfte eins alles schief.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf Und schon wieder Frust in der Nachspielzeit

Dem Verbandsliga-Aufsteiger werden beim 2:3 gegen Schwäbisch Hall zwei Komponenten zum Verhängnis. Für Aufregung sorgt zudem eine Szene des Startelf-Rückkehrers Joas.
Von Franz Stettmer
Ringen-Regionalliga Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Beide Teams unterstreichen ihre Ambitionen mit Siegen bei der direkten Spitzenplatz-Konkurrenz. Beim Weilimdorfer Coup in der Halle des Tabellenführers ragt einer heraus.
Von Franz Stettmer
Wasserball-Bundesliga Lehrstunde vom Rekordmeister

Der SV Cannstatt kassiert gegen die Wasserfreunde Spandau 04 eine herbe 9:27-Pleite. Warum der Trainer trotzdem positiv bleibt.
Von Dominik Grill
Fußball-Verbandsliga: Calcio Mit Maske und Turban zum nächsten Auswärtssieg

Die Echterdinger setzen mit einem 3:2 in Rottenburg ihre seltsame Serie fort, machen am Ende allerdings einen ziemlich ramponierten Eindruck. Einer opfert sich mit Gelb-Rot.
Von Franz Stettmer
Eishockey-Oberliga Teenager-Torwart als Rebels-Matchwinner

Die Stuttgart Rebels um Kimi Saffran gewinnen am Freitag das Heimspiel gegen den EV Lindau Islanders mit 3:2. Zuvor war ein weiterer Centerspieler verpflichtet worden.
Von Susanne Degel
Fußball-Landesliga: 11. Spieltag Spitzenplatz-Frage, Trainerfrage, Torhüter-Frage

TSV Bernhausen, TV Echterdingen, TSV Plattenhardt und MTV Stuttgart vor einem richtungsweisenden Sonntag. Am Kräherwald äußert sich der Coach Lorer zu seiner Zukunft.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga Schreck für Calcio: Der Stammtorhüter fällt mehrere Wochen aus

Während Calcio Leinfelden-Echterdingen auf die eigene Auswärtsstärke baut, will der TSV Weilimdorf das Momentum wieder auf seine Seite ziehen.
Von Dominik Grill
Basketball: MTV Stuttgart Was die Neue mit dem Weltstar Kobe Bryant verbindet

Selma Yesilova ist Ex-Nationalspielerin – und läuft seit dieser Saison für den Zweitligisten MTV Stuttgart auf. Auch im Pokalspiel gegen Jena ruhen wieder einige Hoffnungen auf ihr.
Von Tom Bloch
