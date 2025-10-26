Fußball: MTV Stuttgart Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel
Die Krise beim Fußball-Landesligisten erreicht gegen den TSV Ehningen ihren bitteren, vorläufigen Höhepunkt. Der Fokus liegt nun auch auf Björn Lorer und seiner Zukunft.
Fünfte Niederlage hintereinander für den Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart – und was für eine: Die Mannschaft von Trainer Björn Lorer ging beim TSV Ehningen mit 0:8 (0:3) unter. „So leid es mir für den Gegner tut, aber wir hätten sogar drei, vier Tore mehr schießen müssen. Der MTV zeigte keine Gegenwehr und hat sich nach der Pause völlig ergeben“, sagte der Gastgeber-Trainer Johannes Pfeiffer.