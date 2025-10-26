Fünfte Niederlage hintereinander für den Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart – und was für eine: Die Mannschaft von Trainer Björn Lorer ging beim TSV Ehningen mit 0:8 (0:3) unter. „So leid es mir für den Gegner tut, aber wir hätten sogar drei, vier Tore mehr schießen müssen. Der MTV zeigte keine Gegenwehr und hat sich nach der Pause völlig ergeben“, sagte der Gastgeber-Trainer Johannes Pfeiffer.

Für sein Team trafen vor 80 Zuschauern Marcel Berberoglu (23., Foulelfmeter), Gabriel Körtge Corral (57.), Jonas Horvat (67.), Maurice Dreher (68.), Marcel Sigloch und gleich dreimal Lars Jäger (31., 36., 64.). Pfeiffer wollte den Kantersieg nicht überbewerten. „Das war bisher bei weitem die schwächste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.“

Wie es beim MTV und seinem Trainer Björn Lorer nun weitergeht? „Nach ein, zwei Gegentoren brechen alle Dämme. Wir stecken in einem Teufelskreis, aus dem wir derzeit nicht rauskommen. Der Trainer hat die volle Rückendeckung von unserem Abteilungsleiter Jochen Hug und von mir auch. Ich kann mir keinen besseren Trainer vorstellen. Was er auf dem Trainingsplatz macht, was er taktisch macht – alles ist gut“, sagte Spielleiter Luca Luchetta. Er hofft, dass der Coach, der am Sonntagabend nicht zu erreichen war, nicht von sich aus das Handtuch wirft.

Die nächste Chance, den freien Fall zu stoppen, bietet sich für den MTV am nächsten Sonntag (14.30 Uhr). Dann kommt der Tabellendritte TSGV Waldstetten.

MTVs „Spieler des Spiels“

TSV Ehningen: Görkem – Berberoglu (70. Akyüz), Bildl (70. Sautter), Horvat, Avci (60. Zukic) – Grausam, Nothacker (60. Sigloch), Özcan – Körtge Corral, Dreher (70. Dagli), Jäger.

MTV Stuttgart: Lalo – Wiese, Weippert, Oehme (57. Walz), Mägerle – Janzen (46. Hug), Flach, Henschke (46. Rudolph), Redzic (57. Chalidonopoulos) – Hahn, Özocak.