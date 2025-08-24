Auf dem Papier hat das Auftaktprogramm des MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga durchaus machbar ausgesehen: TSV Plattenhardt und 1. FC Eislingen, also zwei Aufsteiger. Tatsächlich ist der Vorjahresvierte nun mit zwei Niederlagen gestartet: Dem Heim-0:1 der vorherigen Woche ist an diesem Sonntag eine 3:5-Schlappe im Filstal gefolgt. Der Trainer Björn Lorer redet nicht um den heißen Brei herum: „Natürlich ist das ein klassischer Fehlstart. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.“ Vor allem der aktuelle Auftritt seiner Mannschaft stößt ihm sauer auf.

„Eislingen hat wirklich keinen überragenden Fußball gespielt, aber sie waren trotzdem drei Klassen besser als wir“, sagt Lorer, in dessen Elf über weite Strecken der Begegnung rein gar nichts klappen wollte. Grimmige Einschätzung des Coachs: „Wenn Pässe über drei Meter nicht beim Mitspieler ankommen, und das gleich mehrfach, dann ist das Kreisliga und hat mit Landesliga nicht viel zu tun.“ Zu den 16 von ihm eingesetzten Spielern urteilt er: „16 Totalausfälle.“

So ließen sich die Gäste in der Defensive viermal nach Anfängerart düpieren, woraus Gegentreffer durch Salih Egrlic, zweimal Aykut Durna sowie Thomas Arngold resultierten. Dann patzte beim 1:5 auch noch der neue Keeper Khalil Lalo. Und nach vorne herrschte in den ersten 60 Minuten komplette Flaute. Selbst der zwischenzeitliche Treffer zum 1:3 durch Din Redzic sowie die finale Ergebniskosmetik durch Vanja Lukic und Mert Özocak vermochte somit Lorers Laune nicht mehr zu heben.

„Wir hatten genau angesprochen, was wir tun wollten. Aber das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft, seit ich hier Trainer bin“, steht für Lorer fest. Eine kleine Hilfe zur Einordnung dieser Aussage: Im September 2020 hat der heute 35-Jährige sein Amt angetreten, damals noch als Spielertrainer in der Bezirksliga. Seither folgten mit dem MTV insgesamt 124 Punktspiele, darunter 44 Niederlagen, von denen Lorer aber keine so erzürnt hat wie die jetzige in Eislingen. „Vielleicht haben wir uns in der vergangenen Saison davon blenden lassen, dass die Landesliga insgesamt extrem schwach war“, mutmaßt der Coach.

Klar ist: Am nächsten Sonntag steht sein Team nun bereits unter Zugzwang – dann allerdings gegen den momentan wohl mit schwerstmöglichen Gegner. Es geht nach Bernhausen zum Meisterschaftsfavoriten.

MTV-„Spieler des Spiels“

Fehlanzeige. Diese Rubrik bleibt ausnahmsweise leer. Begründung: siehe oben.

1. FC Eislingen: Kuhn – Gromer (57. Köse), Leonhardt, Bühler, Hölzli – Sari (57. Reichert) – Arngold, Öztürk, Egrlic (46. Hodzic), Cseri (57. Pauer) – Durna (57. Gianni).

MTV Stuttgart: Lalo – Walz (13. Janzen), Oehme (61. Lukic), Weippert, Sufaj (30. Rudolph), Redzic – Henschke (46. Wiese), Triantafillou (57. Dominik Hug), Flach – Hahn, Özocak.﻿