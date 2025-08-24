Fußball: MTV Stuttgart Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“
Mit einer 3:5-Schlappe in Eislingen baut der MTV Stuttgart seinen Fehlstart aus. Und nun kommt es am nächsten Wochenende erst richtig dick.
Auf dem Papier hat das Auftaktprogramm des MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga durchaus machbar ausgesehen: TSV Plattenhardt und 1. FC Eislingen, also zwei Aufsteiger. Tatsächlich ist der Vorjahresvierte nun mit zwei Niederlagen gestartet: Dem Heim-0:1 der vorherigen Woche ist an diesem Sonntag eine 3:5-Schlappe im Filstal gefolgt. Der Trainer Björn Lorer redet nicht um den heißen Brei herum: „Natürlich ist das ein klassischer Fehlstart. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.“ Vor allem der aktuelle Auftritt seiner Mannschaft stößt ihm sauer auf.