Thomas Müller hat sich für die Vancouver Whitecaps als absoluter Volltreffer erwiesen. Sein jüngstes Tor für den kanadischen Club sorgt für Jubelszenen auf und neben dem Rasen.

Orlando - Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps mit einem ganz späten Treffer auf Platz eins der Western Conference der nordamerikanischen Major League Soccer geschossen. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Erfolg der Kanadier bei Orlando City. "Ich vertraue dem Team, ich liebe das Team", schwärmte Müller von seiner Mannschaft - dann umarmte er überschwänglich eine Reporterin vor der Kamera. "Lasst uns weitermachen", rief der 36-Jährige.

Durch das sechste Müller-Tor in seinem sechsten Einsatz kletterten die Whitecaps einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde mit 63 Zählern im Westen auf Rang eins. Der Spitzenplatz bedeutet einen Heimvorteil in den anstehenden Playoffs. Zum Abschluss der Hauptrunde empfangen die Whitecaps am kommenden Samstag (Ortszeit) im eigenen Stadion den FC Dallas.

Müller dreht das Match

Der Isländer Dagur Dan Thórhallsson sorgte in der ersten Hälfte für die Führung der Gastgeber (24. Minute). In der Schlussphase konnte erst Nelson Pierre für Vancouver ausgleichen, dann kam einmal mehr die große Müller-Schau: Mit einem präzisen Schuss traf er zum 2:1. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir nicht jedes Spiel verlieren, wenn wir zurückliegen. Wir gewinnen sogar", sagte Müller.

Auch Messi trifft und trifft

Der einstige DFB-Spieler ist nicht der einzige Star, der in der MLS fast nach Belieben trifft. Fußball-Legende Lionel Messi führte Inter Miami mit seinen Saisontreffern 25 und 26 zu einem 4:0-Erfolg über Atlanta United. Der Club des argentinischen Weltmeisters hat sich im Osten Platz drei gesichert. Durch seine beiden Tore führt Messi zudem die Torjägerliste der Liga an, in der Müller wegen seines Wechsels während der laufenden Saison weit hinten liegt.