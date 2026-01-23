Nach den Vorfällen beim Europa-League-Spiel des KRC Genk spricht der belgische Club von «übermäßiger Polizeigewalt». Mitgereiste Fans konnten den Sieg in Utrecht nicht sehen.
Utrecht - Der belgische Fußballclub KRC Genk hat der niederländischen Polizei ein unverhältnismäßiges Vorgehen gegen Fans beim Auswärtsspiel in Utrecht vorgeworfen. Die Polizei hatte zuvor rund 1.200 Gäste-Fans wegen Sicherheitsbedenken von der Partie in der Europa League ausgeschlossen, die Genk 2:0 gewann. Zuvor hatte sie rund 300 mitgereiste Anhänger von der Gästetribüne geschickt. Aufgrund der Räumung begann die Partie mit 53-minütiger Verspätung.