Schwankender Dollarkurs, unterschiedliche Besteuerung und nur etwas höhere Prämien: Die Finanzen sorgten für Unmut bei den Teilnehmern an der Fußball-WM. Nun reagiert die FIFA.
29.04.2026 - 03:09 Uhr
Vancouver - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik aus Deutschland und von weiteren Turnierteilnehmern erhöht. Insgesamt werden 871 Millionen US-Dollar (744 Millionen Euro) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied. Zuvor hatte die FIFA 727 Millionen vorgesehen.