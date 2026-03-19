Der palästinensische Fußballverband erhebt Vorwürfe gegen Israel. Nun trifft die Disziplinarkommission der FIFA eine Entscheidung.

red/dpa 19.03.2026 - 21:52 Uhr

Die FIFA hat den israelischen Fußballverband (IFA) unter anderem wegen Verstößen gegen Anti-Diskriminierungsregeln bestraft. Der IFA muss unter anderem eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (rund 164.300 Euro) zahlen, wie der Weltverband mitteilte. Ausgangspunkt für die Untersuchung der FIFA-Disziplinarkommission war ein Antrag des palästinensischen Fußballverbands (PFA).