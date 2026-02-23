Zwei Tage vor dem zweiten Duell suspendiert die UEFA vorläufig Benfica-Profi Prestianni. Er soll im Hinspiel Reals Vinícius Júnior rassistisch beleidigt haben. Benfica will Protest einlegen.
23.02.2026 - 16:10 Uhr
Nyon - Nach dem mutmaßlich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League ist der argentinische Fußball-Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für das Rückspiel bei Real Madrid vorläufig gesperrt. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vor der Partie an diesem Mittwoch.