Fußball-Nachlese: Der Ex schaut mit dem Fahrrad vorbei

Nur sechs Feldspieler saßen am Samstag beim 4:2-Sieg gegen den FC Esslingen auf der Wechselbank der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach. Zehn weitere aus dem 29-Mann-Kader (inklusive der drei Torhüter) fehlten verletzungsbedingt oder wegen anderer Gründe. Einer indes hat sich inzwischen ganz verabschiedet und wird sich künftig nicht mehr das Trikot des SV Fellbach überstreifen: Oscar Moreno. Den Defensivmann hat es jüngst studienbedingt nach Mainz verschlagen. Wie lange Philip Markovic, der vor der Saison vom Ligakonkurrenten VfR Heilbronn gekommen war, den Trainern Kiriakos und Nicos Gountoulas fehlen wird, ist unklar. Nach dem unglücklichen Zusammenprall mit Esslingens Keeper Paul Ulmer 30 Meter vor dessen Tor nach nur sieben Minuten, wurde der 22-Jährige gleich ins Krankenhaus gefahren. Eine genaue Diagnose steht indes noch aus, allerdings besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie. Eine MRT-Untersuchung soll in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Im Januar 2024 hatte sich Markovic schon einmal das vordere Kreuzband gerissen. Damals war das rechte Knie betroffen. Auch Jonas Kohler , einer der wichtigen zentralen Spieler im Gefüge der SVF-Trainer, wird wohl noch eine Weile ausfallen. Die linke Achillessehne bereitet dem Sportstudenten weiterhin bei Belastung Probleme. Die genaue Ursache kann der 21-Jährige allerdings nicht benennen. „Ich brauche jetzt einfach Geduld“, sagte er am Samstag am Rande des Spiels, das er eine Zeit lang neben dem Ex-Fellbacher Trainer Tomislav Zoric verfolgt hat. Dieser, mit seiner Frau mittlerweile in Kleinheppach lebend und berufsbedingt weiterhin ohne Trainerjob, war mit dem Fahrrad zum Max-Graser-Stadion gekommen und hatte erstmals seiner ehemaligen Mannschaft zugeschaut. Von dieser standen in Thomas Bauer, Rafael Terpsiadis, Leon Bauer, Ibrahim Njie und Torben Hohloch immerhin fünf seiner ehemaligen Spieler in der Startformation. Eingewechselt wurden dann noch Adao Gutzeit, Sirin Durmus und Filip Stanic. Letztgenannter Youngster hätte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum 4:0 gut und gern auch den Titel Spieler des Spiels verdient gehabt, die Wahl ist allerdings auf den Defensivmann Ibrahim Njie gefallen, der als Innenverteidiger viele wichtige Zweikämpfe gewann sowie Ruhe und Souveränität ausstrahlte.

Alle vier Tore beim 4:3-Sieg der SG Weinstadt gegen die Sport-Union Neckarsulm gehen auf das Konto von Faton Sylaj. In der vergangenen Runde hatte der 31-Jährige noch für den TV Oeffingen getroffen. Zwölf Treffer insgesamt hatte Faton Sylaj erzielt und war damit hinter Maldin Ymeraj der erfolgreichste Torschütze in der Landesliga-Mannschaft. Auch Ymeraj traf für die Oeffinger am vierten Spieltag, zwei Tore hat der mitspielende Co-Trainer erzielt, der unser Spieler des Spiels ist. Zum ersten Saisonsieg für den TV Oeffingen hat es dennoch nicht gereicht. Nicht nur die Treffsicherheit von Faton Sylaj hat den Oeffingern bei der 2:3-Heimniederlage gegen den FV Löchgau am vergangenen Sonntag gefehlt, sondern schlicht und ergreifend auch Fortune. Sonst wäre aus den zahlreichen Torchancen, die sich die Gastgeber erarbeiteten und erspielten, wohl der eine oder andere Treffer mehr resultiert. Und während die Gäste ihren – glücklichen – Auswärtssieg auf dem Tennwengert ordentlich gefeiert haben, ließen die Platzherren die Köpfe hängen. Die Oeffinger Fußballer trauerten den vergebenen Chancen und dem fast schon greifbaren ersten Saisonsieg hinterher. „Das Spielglück ist gerade nicht auf unserer Seite. Gerade in den letzten Spielminuten ging jeder Abpraller an den Gegner, aber wir müssen das Glück zwingen, damit es auch wieder zu uns kommt“, sagte Michael Schubert, der neue Co-Trainer, der das Team um Rico Scheurich verstärkt. Doch auch die Mannschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es wieder nicht zu Punkte gereicht hat, denn sie bringen sich auch selbst immer wieder in die Bredouille. „Wir müssen gucken, dass wir weniger Freistöße in der gefährlichen Zone vor unserem Strafraum produzieren“, sagte Michael Schubert.