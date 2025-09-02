Fußball-Nachlese: Fellbach Torschütze gegen Manchester, aber nicht gegen den SVF
Der Verbandsligist hat einen Ex-Spieler des FC Bayern München bestens im Griff.
Auf Rafael Terpsiadis können sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach derzeit verlassen. In den ersten drei Liga-Spielen hat der Stürmer jedes Mal getroffen und dabei insgesamt fünf Tore erzielt. Auch am Samstag beim VfR Heilbronn war er beim 1:0 zur Stelle. Allerdings war lange nicht klar, ob der 20-Jährige wegen Rückenproblemen überhaupt würde auflaufen können. Erst nach dem Warmmachen gab er grünes Licht – dank Schmerztabletten und Wärmesalbe. „Er hat gut durchgezogen“, sagt der SVF-Trainer Nicos Gountoulas. Das gelang Tobias Hohloch nicht. Der war in der ersten Hälfte unglücklich auf den linken Arm gefallen und musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben. Der erst Verdacht, er habe sich einen Knochenbruch im Unterarm zugezogen, hat sich nicht bestätigt. Eine MRT-Untersuchung steht aber noch aus.