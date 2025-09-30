Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

2,5 Gegentore kassieren die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bislang in jeder Partie. Zu viele, um erfolgreich Punkte zu sammeln. Nur vier Teams haben in den ersten acht respektive neun Saison-Begegnungen noch mehr Gegentore hinnehmen müssen. Am besten schneidet in dieser Statistik der zweitplatzierte FC Holzhausen mit gerade einmal vier Gegentoren in acht Spielen ab. Am vergangenen Samstag musste SVF-Keeper Levin Härtel zwar „nur“ zweimal hinter sich greifen, zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht, weil lediglich Tobias Hohloch bei der 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einnetzte. Dabei lassen die Fellbacher spielerisch nicht einmal so viel zu. Viele der Gegentore fallen nach Standards. Auch der 1:1-Ausgleichstreffer war der TSG nach einem ruhenden Ball gelungen. „Das hätte ich vor Saisonbeginn nicht gedacht, dass die Defensive mal unser Sorgenkind wird“, sagte der Sportliche Leiter Theodoros Fringelis, der am Samstag einmal mehr auch als Stadionsprecher fungierte. An Levin Härtel, der nach starken Trainingsleistungen gegen die TSG das Vertrauen der Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas bekommen hatte, lag es nicht. „Er ist bei Standards ein mutiger Keeper und war diesmal bei sechs von sieben vor dem Gegner am Ball“, sagt Kiriakos Gountoulas. Und auch im Spielaufbau habe sich der 20-Jährige Bestnoten verdient. „Ich glaube, er hat keinen einzigen Fehlpass gespielt“, sagt der Coach. Den Titel Spieler des Spiels hat sich dennoch ein anderer verdient: Tobias Hohloch. Und das nicht nur wegen seines Traumtors aus 30 Metern in den Winkel. „Er ist bei uns der Dreh- und Angelpunkt in jedem Spiel und hat spielerisch wieder einmal eine klasse Leistung gezeigt“, sagen die beiden Trainer.

TVOe: Doppeltorschütze Adnan Rakic Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben mit dem 5:2-Heimerfolg gegen den TSV Ilshofen, ihrem dritten Sieg in Serie, den schlechten Saisonstart beinahe vergessen lassen. Es zahlt sich aus, dass der TV Oeffingen während der Sommerpause seinen Kader in der Breite verstärkt hat. Das wurde am Sonntag deutlich. Denn trotz des verletzungsbedingten Ausfalls der beiden Stammspieler Gent Musa und Justin Bren am Sonntag spielte die Mannschaft wie aus einem Guss. „Wir haben vielleicht etwas weniger individuelle Qualität als in der Vorsaison, aber dafür für fast jede Position zwei gleichwertige Spieler zur Verfügung“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer. Der dreifache Torschütze beim 4:2 in Weinstadt vom vorletzten Spieltag – der gemeinsam mit Faton Sylaj von der SG Weinstadt und Louis Hermann vom TSV Crailsheim, alle mit sieben Treffern, noch immer die Torschützenliste anführt – blieb gegen die Ilshofener ohne eigenen Torerfolg. Maldin Ymeraj war aber an vier der fünf Treffer beteiligt. Denn er legte zweimal für den Doppeltorschützen – und Spieler des Spiels – Adnan Rakic auf. Überdies spielte der 30-Jährige den entscheidenden Pass auf Kilian Kuntz, der den 1:1-Ausgleich erzielte, und er leistete die Vorarbeit mit einem Eckball für den Kopfballtreffer von Laurent Hashani. SVFII: nächster Entwicklungsschritt Die Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbach haben sich am Sonntag wieder einmal für einen guten Auftritt belohnt. Das Team um den Trainer Mario Palomba siegte daheim gegen den bis dato drittplatzierten TSV Schornbach II verdient mit 5:1. Es war der zweite Sieg im sechsten Spiel für den Bezirksliga-Absteiger. Mann des Tages aufseiten der Fellbacher war Nikita Siebert, dem vier Treffer gelungen sind – das 3:1 vom Elfmeterpunkt. „Obwohl er gerade mal 19 Jahre alt ist, ist er unser Unterschiedsspieler“, sagt Palomba über den Offensivmann. Nach einer Knöchelverletzung, die ihn in der Vorbereitung etwas ausgebremst hatte, komme Siebert immer besser in Schwung. Außerdem hat er in Kevin Sobik, 24, einen sehr guten Sturmpartner. „Die beiden arbeiten wirklich gut miteinander“, sagt der Fellbacher Trainer, der sein gesamtes Team auf einem guten Weg sieht. Auch bei der 3:4-Niederlage am vorvergangenen Wochenende beim aktuell Tabellendritten VfL Winterbach hatten die jungen Fellbacher Spieler eine starke Leistung gezeigt, wegen zu vieler individueller Fehler und ausgelassener Torchancen die Partie aber verloren. „Gegen den TSV Schornbach II haben wir jetzt einen weiteren guten Entwicklungsschritt gemacht“, sagt Mario Palomba.