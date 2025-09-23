Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

Irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende. Im Fall der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach hätte die erfolgreiche Auswärtsserie im Liga-Spielbetrieb indes ein wenig länger andauern dürfen. Drei Begegnungen in der Fremde hatte die Mannschaft um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zuletzt hintereinander gewonnen. Am Freitagabend musste sie sich erstmals in dieser Spielzeit auf fremdem Platz geschlagen geben. Und das deutlich. 0:4 lautete das Ergebnis bei der bis dato punktgleichen TSV Oberensingen. Niklas Weiß, der in der 59. Minute für Mert Ali Icmez ins Spiel gekommen war, hatte sich seine Saisonpremiere sicherlich anders vorgestellt. Nach der roten Karte, die er in der Vorbereitung in einem Testspiel erhalten hatte, war es sein erster Liga-Einsatz nach sechs Spielen Sperre als Innenverteidiger. „Niklas hat seine Sache gut gemacht. Man merkt zwar, dass die Abläufe noch nicht so zu 100 Prozent sitzen, aber das wird sich bald ändern“, sagt Kiriakos Gountoulas. Patrick Fossi durfte ebenfalls erst nach einer Stunde ins Spielgeschehen eingreifen. Ihm hatten die Trainer eine Pause gegönnt, auch, weil es der junge Filip Stanic zuletzt immer sehr gut auf seiner Position gemacht hatte. Einer, der am vergangenen Freitag bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute richtig überzeugte, war der wiedergenesene Tobias Hohloch. Der Mittelfeldakteur war immer anspielbar, forderte stets den Ball, zeigte sich extrem ballsicher und versteckte sich nicht wie so manch’ einer seiner Mitspieler. Wenn die Fellbacher einmal gefährliche Aktionen nach vorn hatten, gingen diese meist von Tobias Hohloch aus, weshalb der 20-Jährige auch unser Spieler des Spiels im Fellbacher Trikot ist.

Oeffingens Maldin Ymeraj führt die Torjägerliste an Mit zuletzt sechs Punkten aus den beiden Spielen daheim gegen die TSG Öhringen (3:2) und am vergangenen Sonntag bei der SG Weinstadt (4:2) haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen einen großen Schritt nach vorn gemacht. Nicht in der Tabelle wohlgemerkt, wo die Mannschaft noch immer im unteren Drittel steht. Aber sie ist nur noch einen Punkt von der Nichtabstiegszone entfernt. Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, hatte auch nach vier Niederlagen zum Saisonauftakt immer an das Potenzial im Kader geglaubt. „Unser größter Gegner ist nicht die Mannschaft gegen die wir spielen, sondern unser Kopf. Wir spielen immer gegen uns, gegen unsere Psychologie, nicht gegen die Weinstädter oder die Öhringer. Wenn wir positiv denken, können wir jeden schlagen“, sagt der 30-Jährige. In einem sind die Oeffinger aber schon spitze. Dank seiner drei Tore beim Auswärtssieg in Weinstadt am Sonntag führt Maldin Ymeraj mit nunmehr sieben Treffern – zusammen mit Faton Sylaj von der SG Weinstadt, der in der Partie einmal vom Elfmeterpunkt erfolgreich war – die Torjägerliste an. Auf dem dritten Platz ligaweit stehen Louis Hermann (TSV Crailsheim), Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen) und Laurin Stütz vom Tabellenführer SKV Rutesheim, die alle sechsmal getroffen haben. Nicht mit Toren aber mit Leistung hat derweil Oeffingens Gent Musa am Sonntagnachmittag überzeugt und deshalb ist er auch unser Spieler des Spiels. Ungeschlagen an der Tabellenspitze Nach dem ersten Saisonsieg am vorvergangenen Wochenende gegen Anagennisis Schorndorf (6:1) haben die Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbach schon wieder eine Niederlage einstecken müssen. Das Team um den Trainer Mario Palomba verlor am Sonntag beim VfL Winterbach mit 3:4. Die Gastgeber um Spielertrainer Tim Stützlein (früher beim TV Stetten) lagen bereits nach 52 Minuten mit 4:1 vorn, die Aufholjagd der Fellbacher, die weiterhin einen Abstiegsplatz belegen, kam zu spät. Deutlich besser läuft es für den Ligakonkurrenten TV Weiler/Rems, dessen Team vom Ex-Fellbacher Coach Markus Weiß, Vater von Niklas Weiß (siehe oben), bereits in der dritten Saison trainiert wird. Nach fünf Spieltagen belegt der TVW um die beiden führenden Liga-Torjäger Philipp Klodt und Simon Zasinski (jeweils sechs Treffer) ungeschlagen mit 15 Punkten und 23:7 Toren den ersten Tabellenplatz. Am Sonntag gab es einen 8:3-Kantersieg beim SV Breuningsweiler II. Öfter getroffen haben am fünften Spieltag nur die Kicker des TSV Schornbach II – und das ausgerechnet gegen Kosova Kernen, der mit 3:9 unter die Räder kam. Mit fünf Punkten liegt der Aufsteiger aus Kernen aber weiterhin vor dem Absteiger SVF II (drei Zähler).