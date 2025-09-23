 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer
1
Erfolgreich mit dem TV Weiler/Rems: Markus Weiß Foto:  

Markus Weiß führt mit dem TV Weiler/Rems in der Kreisliga A das Klassement an.

Irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende. Im Fall der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach hätte die erfolgreiche Auswärtsserie im Liga-Spielbetrieb indes ein wenig länger andauern dürfen. Drei Begegnungen in der Fremde hatte die Mannschaft um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zuletzt hintereinander gewonnen. Am Freitagabend musste sie sich erstmals in dieser Spielzeit auf fremdem Platz geschlagen geben. Und das deutlich. 0:4 lautete das Ergebnis bei der bis dato punktgleichen TSV Oberensingen. Niklas Weiß, der in der 59. Minute für Mert Ali Icmez ins Spiel gekommen war, hatte sich seine Saisonpremiere sicherlich anders vorgestellt. Nach der roten Karte, die er in der Vorbereitung in einem Testspiel erhalten hatte, war es sein erster Liga-Einsatz nach sechs Spielen Sperre als Innenverteidiger. „Niklas hat seine Sache gut gemacht. Man merkt zwar, dass die Abläufe noch nicht so zu 100 Prozent sitzen, aber das wird sich bald ändern“, sagt Kiriakos Gountoulas. Patrick Fossi durfte ebenfalls erst nach einer Stunde ins Spielgeschehen eingreifen. Ihm hatten die Trainer eine Pause gegönnt, auch, weil es der junge Filip Stanic zuletzt immer sehr gut auf seiner Position gemacht hatte. Einer, der am vergangenen Freitag bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute richtig überzeugte, war der wiedergenesene Tobias Hohloch. Der Mittelfeldakteur war immer anspielbar, forderte stets den Ball, zeigte sich extrem ballsicher und versteckte sich nicht wie so manch’ einer seiner Mitspieler. Wenn die Fellbacher einmal gefährliche Aktionen nach vorn hatten, gingen diese meist von Tobias Hohloch aus, weshalb der 20-Jährige auch unser Spieler des Spiels im Fellbacher Trikot ist.

 

Oeffingens Maldin Ymeraj führt die Torjägerliste an

Mit zuletzt sechs Punkten aus den beiden Spielen daheim gegen die TSG Öhringen (3:2) und am vergangenen Sonntag bei der SG Weinstadt (4:2) haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen einen großen Schritt nach vorn gemacht. Nicht in der Tabelle wohlgemerkt, wo die Mannschaft noch immer im unteren Drittel steht. Aber sie ist nur noch einen Punkt von der Nichtabstiegszone entfernt. Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, hatte auch nach vier Niederlagen zum Saisonauftakt immer an das Potenzial im Kader geglaubt. „Unser größter Gegner ist nicht die Mannschaft gegen die wir spielen, sondern unser Kopf. Wir spielen immer gegen uns, gegen unsere Psychologie, nicht gegen die Weinstädter oder die Öhringer. Wenn wir positiv denken, können wir jeden schlagen“, sagt der 30-Jährige. In einem sind die Oeffinger aber schon spitze. Dank seiner drei Tore beim Auswärtssieg in Weinstadt am Sonntag führt Maldin Ymeraj mit nunmehr sieben Treffern – zusammen mit Faton Sylaj von der SG Weinstadt, der in der Partie einmal vom Elfmeterpunkt erfolgreich war – die Torjägerliste an. Auf dem dritten Platz ligaweit stehen Louis Hermann (TSV Crailsheim), Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen) und Laurin Stütz vom Tabellenführer SKV Rutesheim, die alle sechsmal getroffen haben. Nicht mit Toren aber mit Leistung hat derweil Oeffingens Gent Musa am Sonntagnachmittag überzeugt und deshalb ist er auch unser Spieler des Spiels.

Ungeschlagen an der Tabellenspitze

Nach dem ersten Saisonsieg am vorvergangenen Wochenende gegen Anagennisis Schorndorf (6:1) haben die Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbach schon wieder eine Niederlage einstecken müssen. Das Team um den Trainer Mario Palomba verlor am Sonntag beim VfL Winterbach mit 3:4. Die Gastgeber um Spielertrainer Tim Stützlein (früher beim TV Stetten) lagen bereits nach 52 Minuten mit 4:1 vorn, die Aufholjagd der Fellbacher, die weiterhin einen Abstiegsplatz belegen, kam zu spät. Deutlich besser läuft es für den Ligakonkurrenten TV Weiler/Rems, dessen Team vom Ex-Fellbacher Coach Markus Weiß, Vater von Niklas Weiß (siehe oben), bereits in der dritten Saison trainiert wird. Nach fünf Spieltagen belegt der TVW um die beiden führenden Liga-Torjäger Philipp Klodt und Simon Zasinski (jeweils sechs Treffer) ungeschlagen mit 15 Punkten und 23:7 Toren den ersten Tabellenplatz. Am Sonntag gab es einen 8:3-Kantersieg beim SV Breuningsweiler II. Öfter getroffen haben am fünften Spieltag nur die Kicker des TSV Schornbach II – und das ausgerechnet gegen Kosova Kernen, der mit 3:9 unter die Räder kam. Mit fünf Punkten liegt der Aufsteiger aus Kernen aber weiterhin vor dem Absteiger SVF II (drei Zähler).

Weitere Themen

Ringen: SV Fellbach: Kyriakos Papadopoulos begeistert

Ringen: SV Fellbach Kyriakos Papadopoulos begeistert

Beim Heimkampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II verbuchen die Ringer des SV Fellbach mit 13:21 Punkten ihre zweite Saisonniederlage.
Von Michael Käfer
Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur

Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.
Von sd
Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Handball-Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag zum Saisonauftakt gegen die HSG Freiburg II ungefährdet mit 35:16.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Handball: TSV Schmiden Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich am Samstagabend zum Saisonauftakt in der Oberliga in eigener Halle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Fußball-Verbandsliga Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Nach drei Siegen in der Fremde müssen die Fußballer des SV Fellbach erstmals auswärts Punkte abgeben. Bei der 0:4-Pleite offenbaren sie eine entscheidende Schwäche
Von Torsten Streib
HC Schmiden/Oeffingen: Das Spiel soll schneller werden

HC Schmiden/Oeffingen Das Spiel soll schneller werden

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten an diesem Samstag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Fußball: SV Fellbach Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 19 Uhr, beim punktgleichen TSV Oberensingen an – ohne Jonas Kohler, aber mit Niklas Weiß.
Von Susanne Degel
Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

Fuball-Nachlese: SVF, TVOe Wie einst der Weltstar Marco van Basten

In Fellbach werden am Samstag Erinnerungen an das EM-Finale von 1988 wach.
Von Torsten Streib
Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Basketball: SV Fellbach II Der Optimismus ist groß

Die Basketballer des SV Fellbach II starten nach dem Aufstieg am kommenden Sonntag mit dem Spiel bei der TS Göppingen in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Fußball: TV Oeffingen Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu SV Fellbach TV Oeffingen
 