Justin Bren und die verflixte linke Schulter

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Justin Bren und die verflixte linke Schulter
1
Der Oeffinger Justin Bren ist erneut an der Schulter verletzt. Foto: Eva Herschmann

Zafir Cakir, 36, ist der neue Abteilungsleiter bei den Fußballern des SV Fellbach.

Zwei Gewinner hat es zuletzt bei den Fußballern des SV Fellbach gegeben. Die allerdings standen am Freitag bei der 1:4-Niederlage der Verbandsliga-Kicker beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen nicht auf dem Platz. Vielmehr wurden sie bei der Abteilungsversammlung am Mittwoch neu ins Amt gewählt: Nachdem Nicole Sdunek nach zwei Jahren als Abteilungschefin aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten war, wurde der 36-jährige Zafer Cakir, Geschäftsführer der DLSE Mietmöbel GmbH in Filderstadt, Vater eines Fellbacher Jugendkickers und schon länger stark in der Abteilung engagiert, von den 131 anwesenden Wahlberechtigten zum neuen Leiter gewählt. Den Posten des Jugendleiters hat nun Robin Zeidler, 32, inne, der sich bei der Wahl gegen J örg Winternitz – er hatte das Amt seit 2014 bekleidet – durchgesetzt hat. Einen kickenden Gewinner hat es dann doch noch in Friedrichshafen gegeben: Adao Gutzeit. Nach seiner Einwechslung in der 46. Minute hat er die rechte Außenbahn „überragend bespielt“, sagt der Trainer Nicos Gountoulas. „Er hat vier Flanken geschlagen und alle Zweikämpfe in der Defensive gewonnen.“ Deshalb ist der 21-Jährige auch unser Spieler des Spiels aufseiten des SVF.

 

Veton Ahmeti übernimmt für Bren und avanciert zum Spieler des Spiels

    Maldin Ymeraj vom Fußball-Landesligisten TV Oeffingen hat mit seinem achten Treffer, dem Siegtor am Samstag zum 1:0 beim Spitzenreiter SKV Rutesheim, nach dem achten Spieltag die alleinige Poleposition in der Torschützenliste inne. Und der TVOe steht nach dem vierten Sieg in Serie auf dem siebten Tabellenplatz. Getrübt hat die Freude über den Erfolg beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer die erneute Verletzung von Justin Bren. Der Innenverteidiger hat sich bei einem Sturz die linke Schulter ausgekugelt. Nicht zum ersten Mal. Bereits im Mai dieses Jahres passierte dem 26-Jährigen im Training das gleiche Malheur. „Sein Arzt hat gesagt, die Schulter kann immer mal wieder rausgehen. Wir werden versuchen die Schulter mit Physiotherapie zu stärken“, sagt Maldin Ymeraj. Allzu lange, hofft der mitspielende Co-Trainer, werde Bren nicht ausfallen. Allenfalls ein, zwei Wochen. Im Heimspiel gegen den SV Kaisersbach am nächsten Sonntag wird er den Oeffingern aber genauso fehlen wie Mardoche Benjamin Calemba, der in Rutesheim in der 85. Minute Gelb-Rot sah und eine Partie aussetzen muss. Nach der Auswechslung von Justin Bren (40.) übernahm Mittelfeldakteur Veton Ahmeti dessen Position in der Defensive. Der 28-Jährige erledigte die Aufgaben gut und ist unser Spieler des Spiels.

