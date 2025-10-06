Veton Ahmeti übernimmt für Bren und avanciert zum Spieler des Spiels

Maldin Ymeraj vom Fußball-Landesligisten TV Oeffingen hat mit seinem achten Treffer, dem Siegtor am Samstag zum 1:0 beim Spitzenreiter SKV Rutesheim, nach dem achten Spieltag die alleinige Poleposition in der Torschützenliste inne. Und der TVOe steht nach dem vierten Sieg in Serie auf dem siebten Tabellenplatz. Getrübt hat die Freude über den Erfolg beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer die erneute Verletzung von Justin Bren. Der Innenverteidiger hat sich bei einem Sturz die linke Schulter ausgekugelt. Nicht zum ersten Mal. Bereits im Mai dieses Jahres passierte dem 26-Jährigen im Training das gleiche Malheur. „Sein Arzt hat gesagt, die Schulter kann immer mal wieder rausgehen. Wir werden versuchen die Schulter mit Physiotherapie zu stärken“, sagt Maldin Ymeraj. Allzu lange, hofft der mitspielende Co-Trainer, werde Bren nicht ausfallen. Allenfalls ein, zwei Wochen. Im Heimspiel gegen den SV Kaisersbach am nächsten Sonntag wird er den Oeffingern aber genauso fehlen wie Mardoche Benjamin Calemba, der in Rutesheim in der 85. Minute Gelb-Rot sah und eine Partie aussetzen muss. Nach der Auswechslung von Justin Bren (40.) übernahm Mittelfeldakteur Veton Ahmeti dessen Position in der Defensive. Der 28-Jährige erledigte die Aufgaben gut und ist unser Spieler des Spiels.