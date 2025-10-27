Für Verteidiger Niklas Weiß und die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ist die Begegnung am Freitagabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den FC Holzhausen mit einer 1:2-Niederlage zu Ende gegangen. Immerhin einen Teilerfolg hat am Sonntag an gleicher Stelle Markus Weiß erzielt. Der Vater von Niklas Weiß und zugleich Trainer der Kicker des TV Weiler/Rems, die mit dem FSV Waiblingen II punktgleich an der Tabellenspitze der Staffel 1 in der Kreisliga A rangieren, hat mit seiner Mannschaft beim SV Fellbach II 2:2 gespielt. Mit Glück. Denn der Ausgleich für die Gäste fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Den Führungstreffer für die Fellbacher hatte Nikita Siebert erzielt, der mit jetzt zehn Toren die Liga-Torschützenliste anführt. Im Verbandsliga-Team hatte derweil am Freitag einmal mehr der Kapitän Leon Bauer überzeugt und sich den Titel Spieler des Spiels verdient. Nicht nur, weil er mit seiner Balleroberung in der eigenen Hälfte den Fellbacher Führungstreffer eingeleitet hat, sondern auch, weil er erneut auf der Sechserposition einen starken Eindruck hinterlassen hat und ein unermüdlicher Antreiber war.

Die Siegesfeier des TV Oeffingen nach dem 8:1 auf der heimischen Anlage gegen den bedauernswerten TSV Crailsheim verlief ausgelassen. Mit Kaltgetränken haben die Landesliga-Fußballer und das Betreuerteam am Sonntag auf den jüngsten Erfolg angestoßen. Seit sieben Spielen ist der TVOe ungeschlagen, hat 19 Zähler in Serie geholt und ist derzeit die formstärkste Mannschaft in der Liga. Auch die Crailsheimer konnten den Lauf des Tabellensechsten nicht stoppen, sondern wurden förmlich überrollt. Und wieder einmal hat Maldin Ymeraj, Oeffingens mitspielender Co-Trainer, entscheidend zum Erfolg beigetragen. Obschon alle Akteure auf dem Platz gegen den TSV Crailsheim stark ablieferten, hatte der 30-jährige ehemalige albanische Fußballprofi mit drei Treffern maßgeblichen Anteil am Sieg und trägt deshalb den Titel Spieler des Spiels. In der Torjägerrangliste liefert sich Ymeraj derweil ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem ehemaligen Mitspieler Faton Sylaj. Der ehemalige Oeffinger, der im Sommer zum Liga-Konkurrenten SG Weinstadt gewechselt war, traf am Sonntag beim 4:0-Heimsieg gegen den SV Kaisersbach ebenfalls dreimal und führt mit 13 Toren, einem mehr als der Oeffinger, die Schützenliste an.