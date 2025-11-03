Fußball-Nachlese: SVF, TVOe SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer
Haris Krak, einst TVOe-Trainer, ist nicht mehr Coach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Die beiden Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, Kiriakos und Nicos Gountoulas, müssen sich seit vielen Wochen aus unterschiedlichen Gründen nahezu vor jeder Begegnung Gedanken über eine neue Startformation machen. So auch am vergangenen Samstag vor der Begegnung bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Gelungen ist ihnen die neue Aufstellung gut – der überzeugende 3:1-Sieg bestätigt das. Mit ein Grund für den Drei-Punkte-Erfolg war die stabile Defensive um das Dreigestirn Ibrahim Njie, Thomas Bauer und Niklas Weiß.