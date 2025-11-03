 
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Spieler des Spiels beim SV Fellbach: Sirin Emre Durmus (links) Foto: Günter Schmid

Haris Krak, einst TVOe-Trainer, ist nicht mehr Coach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Die beiden Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, Kiriakos und Nicos Gountoulas, müssen sich seit vielen Wochen aus unterschiedlichen Gründen nahezu vor jeder Begegnung Gedanken über eine neue Startformation machen. So auch am vergangenen Samstag vor der Begegnung bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Gelungen ist ihnen die neue Aufstellung gut – der überzeugende 3:1-Sieg bestätigt das. Mit ein Grund für den Drei-Punkte-Erfolg war die stabile Defensive um das Dreigestirn Ibrahim Njie, Thomas Bauer und Niklas Weiß.

 

Das SVF-Abwehrtrio hat den Torjäger fest im Griff

Das Trio harmonierte erneut gut und hatte auch den gefährlichen Haller Stürmer Günter Schmidt fest im Griff. Oder wie es Kiriakos Gountoulas sagte und damit seine Abwehrrecken lobte: „Er fiel nicht auf.“ Im Vergleich zur Gesamtaufstellung musste sich das Trainer-Duo im Abwehrbereich zuletzt keine Gedanken machen. Die angesprochenen drei Kicker bilden seit nunmehr vier Spieltagen den letzten Riegel vor Schlussmann Levin Härtel. Die starke Bilanz: sieben Punkte und lediglich sechs Gegentore. Der Fellbacher Spieler des Spiels hat indes seinen Wirkungskreis deutlich weiter vorn. Seine Aufgabe: Tore erzielen anstatt zu verhindern. Der stets engagierte Sirin Emre Durmus erzielte alle drei Fellbacher Treffer und steht damit bei nun vier Saisontoren.

Scheurich kehrt ans Spielfeld zurück, sein Vorgänger nicht

    Rico Scheurich hat den 3:0-Auswärtssieg der Oeffinger Landesliga-Fußballer am Sonntag bei der SGM Krumme Ebene am Neckar krankheitsbedingt verpasst. Sobald der Trainer genesen ist, wird er wieder an der Seitenlinie stehen. Für Haris Krak, Scheurichs Vorgänger beim TVOe, ist hingegen das Engagement beim abstiegsbedrohten Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen vergangenen Donnerstag vorzeitig zu Ende gegangen. In der offiziellen Mitteilung des Vereins ist davon die Rede, dass man sich „in beiderseitigem Einvernehmen“ darauf geeinigt habe, die Zusammenarbeit sofort zu beenden. Die Mannschaft brauche neue Impulse, so die Begründung. Zu dem Zeitpunkt stand der Verein in der Tabelle der Oberliga mit einer Bilanz von zwei Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem 17. Rang. Am vergangenen Samstag gewannen die 08er, die von den Co-Trainern Ferdinand Groß und Imram Halilovic sowie dem Sportlichen Leiter Mario di Biccari betreut wurden, mit 3:0 beim Schlusslicht FC Denzlingen. Beim 3:0 der Oeffinger in Gundelfingen war Kilian Kuntz am Sonntag als Torschütze zum 2:0 und Vorbereiter für das zweite Tor von Maldin Ymeraj ein wichtiger Faktor für den Sieg. Damit hat er sich den Titel Spieler des Spiels verdient.

Weitere Themen

Ringen: SV Fellbach: Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Ringen: SV Fellbach Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Nach dem 17:11-Pflichtsieg am Freitag beim Tabellenvorletzten verlieren die Ringer des SVF tags darauf gegen den Spitzenreiter KSV Aalen mit 5:28 Punkten.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sechs, setzen!

Basketball Pro B: SV Fellbach Sechs, setzen!

Die Basketballer des SV Fellbach um ihren jüngsten Zugang Jakob Hanzalek verlieren ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Erfurt in der Pro-B-Liga mit 56:74.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Eishockey: Stuttgart Rebels Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Der Eishockey-Oberligist besiegt den SC Riessersee trotz dünner Personaldecke verdient mit 5:2.
Von Torsten Streib
Fußball: TSV Schmiden: Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf

Fußball: TSV Schmiden Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf

Der Fußball-Bezirksligist überzeugt beim 3:2-Heimsieg über den TSV Rudersberg mit Einsatz und Wille.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt gegen die Handballerinnen der Neckarsulmer SU II mit 35:34.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Fußball: TV Oeffingen Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer bleiben durch den 3:0-Auswärtssieg (3:0) bei der SGM Krumme Ebene am Neckar in der Erfolgsspur.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Der Trainer fordert, das Team liefert

Handball: TSV Schmiden Der Trainer fordert, das Team liefert

Die Handballer des TSV Schmiden um den zehnfachen Torschützen Paul Feirabend gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TuS Altenheim mit 40:28 (17:11).
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Ein ehemals „Frustrierter“ wird zum Matchwinner

Fußball: SV Fellbach Ein ehemals „Frustrierter“ wird zum Matchwinner

Durch eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung gelingt dem Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach ein 3:1-Sieg in Schwäbisch Hall.
Von Torsten Streib
Handball-Verbandsliga: SVF, TVOe: Dominant und dominanter

Handball-Verbandsliga: SVF, TVOe Dominant und dominanter

Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag die Gäste der HSG Böblingen/Sindelfingen, der TV Oeffingen spielt gegen die HSG Rottweil.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Gefühlt die 13. Startformation

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Gefühlt die 13. Startformation

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag einmal mehr ersatzgeschwächt an – dieses Mal bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu SV Fellbach TV Oeffingen
 