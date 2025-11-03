Die beiden Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, Kiriakos und Nicos Gountoulas, müssen sich seit vielen Wochen aus unterschiedlichen Gründen nahezu vor jeder Begegnung Gedanken über eine neue Startformation machen. So auch am vergangenen Samstag vor der Begegnung bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Gelungen ist ihnen die neue Aufstellung gut – der überzeugende 3:1-Sieg bestätigt das. Mit ein Grund für den Drei-Punkte-Erfolg war die stabile Defensive um das Dreigestirn Ibrahim Njie, Thomas Bauer und Niklas Weiß.

Das SVF-Abwehrtrio hat den Torjäger fest im Griff Das Trio harmonierte erneut gut und hatte auch den gefährlichen Haller Stürmer Günter Schmidt fest im Griff. Oder wie es Kiriakos Gountoulas sagte und damit seine Abwehrrecken lobte: „Er fiel nicht auf.“ Im Vergleich zur Gesamtaufstellung musste sich das Trainer-Duo im Abwehrbereich zuletzt keine Gedanken machen. Die angesprochenen drei Kicker bilden seit nunmehr vier Spieltagen den letzten Riegel vor Schlussmann Levin Härtel. Die starke Bilanz: sieben Punkte und lediglich sechs Gegentore. Der Fellbacher Spieler des Spiels hat indes seinen Wirkungskreis deutlich weiter vorn. Seine Aufgabe: Tore erzielen anstatt zu verhindern. Der stets engagierte Sirin Emre Durmus erzielte alle drei Fellbacher Treffer und steht damit bei nun vier Saisontoren.

Scheurich kehrt ans Spielfeld zurück, sein Vorgänger nicht

Rico Scheurich hat den 3:0-Auswärtssieg der Oeffinger Landesliga-Fußballer am Sonntag bei der SGM Krumme Ebene am Neckar krankheitsbedingt verpasst. Sobald der Trainer genesen ist, wird er wieder an der Seitenlinie stehen. Für Haris Krak, Scheurichs Vorgänger beim TVOe, ist hingegen das Engagement beim abstiegsbedrohten Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen vergangenen Donnerstag vorzeitig zu Ende gegangen. In der offiziellen Mitteilung des Vereins ist davon die Rede, dass man sich „in beiderseitigem Einvernehmen“ darauf geeinigt habe, die Zusammenarbeit sofort zu beenden. Die Mannschaft brauche neue Impulse, so die Begründung. Zu dem Zeitpunkt stand der Verein in der Tabelle der Oberliga mit einer Bilanz von zwei Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem 17. Rang. Am vergangenen Samstag gewannen die 08er, die von den Co-Trainern Ferdinand Groß und Imram Halilovic sowie dem Sportlichen Leiter Mario di Biccari betreut wurden, mit 3:0 beim Schlusslicht FC Denzlingen. Beim 3:0 der Oeffinger in Gundelfingen war Kilian Kuntz am Sonntag als Torschütze zum 2:0 und Vorbereiter für das zweite Tor von Maldin Ymeraj ein wichtiger Faktor für den Sieg. Damit hat er sich den Titel Spieler des Spiels verdient.