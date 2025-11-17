 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Waldlauf statt Training mit Ball

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Waldlauf statt Training mit Ball

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Waldlauf statt Training mit Ball
1
Der Oeffinger Kunstrasenplatz ist am Mittwoch von der Jugend belegt. Maldin Ymeraj (Mitte) und seine Mitspieler weichen deshalb in den Wald aus. Foto: Eva Herschmann

Mittwochs ist beim Oeffinger Landesligisten der Kunstrasenplatz auf dem Tennwengert oft anderweitig belegt.

Zehn, besser zwölf Punkte. So lautet die Vorgabe der Fellbacher Fußball-Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas für die letzten fünf Spiele vor der Winterpause. Drei dieser fünf Partien haben die Verbandsliga-Kicker bereits absolviert und dabei sechs Punkte verbucht. „Wir sind auf einem guten Weg und im Soll“, sagt Nicos Gountoulas nach dem jüngsten 1:0-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd. Jetzt gelte es in den kommenden beiden Heimspielen gegen Young Boys Reutlingen (22. November) und den TSV Weilimdorf (29. November) nachzulegen. Was nicht leicht werden wird. So gut die Fellbacher auch auf fremdem Platz sind (Rang eins in der Auswärtstabelle mit 18 Zählern), so schlecht sind sie vor heimischen Publikum. Mit gerade einmal vier Punkten belegen sie in der Heimtabelle den vorletzten Platz. Schlechter ist nur der VfR Heilbronn mit zwei Zählern. Wichtig wird sein, dass die Defensive künftig ähnlich gut steht wie am vergangenen Samstag. Beim siebten Saisonsieg haben die Fellbacher zum ersten Mal in dieser Runde zu null gespielt. Es war eine geschlossene Teamleistung, in der dennoch einer herausragte: Ibrahim Njie, der in Abwesenheit des verletzten Leon Bauer die Kapitänsbinde trug und zudem in der Dreierkette in der Zentrale spielte. „Er war total präsent und hat die Mannschaft super geführt“, sagt Nicos Gountoulas. Und weil er mit einem direkt verwandelten Freistoß auch noch das Tor des Tages erzielte, hat sich der 25-Jährige den Titel Spieler des Spiels aufseiten des SVF verdient.

 

Ex-Oeffinger führt die Liga-Torschützenliste an

   Beim 3:2-Sieg der Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen lief nicht alles nach Wunsch. Aber für Leonis Memaj war es ein erfolgreicher Tag. Er verwandelte direkt einen Freistoß zum 2:0 und gab die Vorlage für das 3:0 von Mardoche Benjamin Calemba, was ihn zum Spieler des Spiels beim TVOe macht. Dass der ehemalige Oeffinger Faton Sylaj aktuell mit 18 Treffern die Torschützenliste vor Maldin Ymeraj anführt, der mit 14 Toren der treffsicherste TVOe-Akteur ist, können alle verschmerzen. Mit 26 Zählern aus den vergangenen zehn Spielen ist die Bilanz des TVOe schließlich mehr als gut. Nicht zufriedenstellend ist allerdings die aktuelle Trainingssituation. Regelmäßig muss das Trainerteam Rico Scheurich und der mitspielende Maldin Ymeraj den Mittwoch als normalen Übungstag streichen. In der vergangenen Woche trafen der TV Oeffingen II und der TSV Schmiden mitten in der Woche auf dem Kunstrasen im Bezirkspokal aufeinander, wobei die Gäste mit 5:0 gewannen. Auch in dieser Woche – vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten GSV Pleidelsheim – ist der Platz belegt, diesmal trifft Oeffingens A-Jugend im Bezirkspokal auf die SGM VfL Winterbach/SV Remshalden. „Dann machen wir halt einen Waldlauf“, sagt Ymeraj achselzuckend.

Weitere Themen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Der nächste Rückschlag

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der nächste Rückschlag

mit 28:30 (16:11) bei der HSG Fridingen/Mühlheim und sind nun Sechste in der Tabelle.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Spannung bis zur letzten Sekunde

Ringen: SV Fellbach Spannung bis zur letzten Sekunde

Der SV Fellbach besiegt den KSV Unterelchingen mit 18:16 in einem hochdramatischen Kräftemessen.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Zwei Geistesblitze der Flashers

Basketball Pro B: SV Fellbach Zwei Geistesblitze der Flashers

Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro B sowohl am Freitag in Ludwigsburg (69:67) als auch am Sonntag gegen die Gäste aus Speyer (78:75) mit dem allerletzten Wurf.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Arbeitssieg im Auswärtsspiel – trotz Auszeit

Fußball: TV Oeffingen Arbeitssieg im Auswärtsspiel – trotz Auszeit

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag ihre Auswärtspartie auf dem Rasenplatz der SpVgg Satteldorf mit 3:2 (2:0).
Von Eva Herschmann
Handball: SV Fellbach: Mit dem siebten Feldspieler zum nächsten Sieg

Handball: SV Fellbach Mit dem siebten Feldspieler zum nächsten Sieg

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach gewinnen nach Aufholjagd mit 31:29 gegen die TSF Ditzingen.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Die Überraschungsmomente fehlen

Handball: TV Oeffingen Die Überraschungsmomente fehlen

Die Handballer des TV Oeffingen kommen am Samstag gegen die Gäste der Spvgg Mössingen nicht über ein 28:28-Remis hinaus.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Spitze im Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Spitze im Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, gewinnen gegen den ersten Verfolger HSG Konstanz II mit 31:27 und zeigen dabei eine überzeugende Vorstellung.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Sven Bühler ist dann mal weg

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Sven Bühler ist dann mal weg

Der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Der Zweite kommt zum Ersten

Handball: TSV Schmiden Der Zweite kommt zum Ersten

Die Handballer des TSV Schmiden um den Rückraumspieler Robin Paul empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Verfolger HSG Konstanz II zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Von Maximilian Hamm
Gewichtheben: TSV Schmiden: TSV-Gewichtheber starten durch

Gewichtheben: TSV Schmiden TSV-Gewichtheber starten durch

In Fellbachs größtem Sportverein gibt es seit April eine neue Abteilung. Der Verbund um die ehemals beim SV Fellbach aktive Malena Bernert ist aus dem Crossfit heraus entstanden.
Von Michael Käfer
Weitere Artikel zu SV Fellbach TV Oeffingen
 
 