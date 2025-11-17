Zehn, besser zwölf Punkte. So lautet die Vorgabe der Fellbacher Fußball-Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas für die letzten fünf Spiele vor der Winterpause. Drei dieser fünf Partien haben die Verbandsliga-Kicker bereits absolviert und dabei sechs Punkte verbucht. „Wir sind auf einem guten Weg und im Soll“, sagt Nicos Gountoulas nach dem jüngsten 1:0-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd. Jetzt gelte es in den kommenden beiden Heimspielen gegen Young Boys Reutlingen (22. November) und den TSV Weilimdorf (29. November) nachzulegen. Was nicht leicht werden wird. So gut die Fellbacher auch auf fremdem Platz sind (Rang eins in der Auswärtstabelle mit 18 Zählern), so schlecht sind sie vor heimischen Publikum. Mit gerade einmal vier Punkten belegen sie in der Heimtabelle den vorletzten Platz. Schlechter ist nur der VfR Heilbronn mit zwei Zählern. Wichtig wird sein, dass die Defensive künftig ähnlich gut steht wie am vergangenen Samstag. Beim siebten Saisonsieg haben die Fellbacher zum ersten Mal in dieser Runde zu null gespielt. Es war eine geschlossene Teamleistung, in der dennoch einer herausragte: Ibrahim Njie, der in Abwesenheit des verletzten Leon Bauer die Kapitänsbinde trug und zudem in der Dreierkette in der Zentrale spielte. „Er war total präsent und hat die Mannschaft super geführt“, sagt Nicos Gountoulas. Und weil er mit einem direkt verwandelten Freistoß auch noch das Tor des Tages erzielte, hat sich der 25-Jährige den Titel Spieler des Spiels aufseiten des SVF verdient.

Ex-Oeffinger führt die Liga-Torschützenliste an Beim 3:2-Sieg der Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen lief nicht alles nach Wunsch. Aber für Leonis Memaj war es ein erfolgreicher Tag. Er verwandelte direkt einen Freistoß zum 2:0 und gab die Vorlage für das 3:0 von Mardoche Benjamin Calemba, was ihn zum Spieler des Spiels beim TVOe macht. Dass der ehemalige Oeffinger Faton Sylaj aktuell mit 18 Treffern die Torschützenliste vor Maldin Ymeraj anführt, der mit 14 Toren der treffsicherste TVOe-Akteur ist, können alle verschmerzen. Mit 26 Zählern aus den vergangenen zehn Spielen ist die Bilanz des TVOe schließlich mehr als gut. Nicht zufriedenstellend ist allerdings die aktuelle Trainingssituation. Regelmäßig muss das Trainerteam Rico Scheurich und der mitspielende Maldin Ymeraj den Mittwoch als normalen Übungstag streichen. In der vergangenen Woche trafen der TV Oeffingen II und der TSV Schmiden mitten in der Woche auf dem Kunstrasen im Bezirkspokal aufeinander, wobei die Gäste mit 5:0 gewannen. Auch in dieser Woche – vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten GSV Pleidelsheim – ist der Platz belegt, diesmal trifft Oeffingens A-Jugend im Bezirkspokal auf die SGM VfL Winterbach/SV Remshalden. „Dann machen wir halt einen Waldlauf“, sagt Ymeraj achselzuckend.