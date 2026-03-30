Fußball – Nachspiel Aufschwung hier, Sorgen dort
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen und Kreisliga-A-Ligist SG Eintracht Sirnau schöpfen Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Michael Lattacher geht bei der TSG in die sechste Saison.
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen und Kreisliga-A-Ligist SG Eintracht Sirnau schöpfen Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Michael Lattacher geht bei der TSG in die sechste Saison.
Jubel, Ärger, Hoffnung und Frust – in den Amateurfußballligen liegen die Emotionen dicht beieinander. Während einige Mannschaften den Aufschwung fortsetzen, wächst bei anderen die Sorge vor dem Absturz. Der Druck wird größer.