Fußball – Nachspiel: Aufschwung hier, Sorgen dort

Jubel, Ärger, Hoffnung und Frust – in den Amateurfußballligen liegen die Emotionen dicht beieinander. Während einige Mannschaften den Aufschwung fortsetzen, wächst bei anderen die Sorge vor dem Absturz. Der Druck wird größer.

Jubel gab es beim Verbandsligisten FC Esslingen, der nach sechs Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur fand. Ärger hingegen überwog beim Bezirksligisten TSV Berkheim, der trotz einer 3:1-Führung gegen die TSG Salach noch Punkte liegen ließ. Frust machte sich beim FV Plochingen breit, der in diesem Jahr die sechste Partie trotz einer engagierten Leistung verlor. Und Hoffnung schöpfte der A-Ligist SG Eintracht Sirnau, der sich mit dem vierten Sieg in Serie aus der roten Zone befreite. Für die allermeisten Teams beginnt nun die Osterpause – Zeit zum Durchatmen und zum Wundenlecken. Nicht jedoch für die beiden Landesligisten FV Neuhausen und TSV Köngen, die sich am Sonntag im Derby gegenüberstehen.

Jubel beim FC Esslingen

Das Gefühl der Erleichterung kannten die Fußballer des FC Esslingen lange nicht mehr. Sie gewannen im Sportpark Weil gegen das Schlusslicht VfR Heilbronn klar mit 4:0 und holten nach sechs Niederlagen in Folge endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Und sie machten dabei einen kleinen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Der FCE rangiert mit nun 20 Punkten auf dem drittletzten Platz. Esslingens Coach Dominik Eitel freute sich darüber, dass sein Team hinten stabil stand, vorne effizient war und keine „individuellen Klöpse“ fabrizierte. Optimistisch blieb Eitel auch in Sachen Abstiegskampf: „Es sind nur sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.“ Das ist durchaus machbar, sollten am Ende nicht noch mehr Abstiegsplätze dazukommen. Fest steht derweil, dass Mittelfeldakteur Mehmet-Emin Sarikurt den FCE am Ende der Saison zum Landesligisten TSV Bernhausen verlassen wird.

Während sich der FV Neuhausen durch den 2:0-Sieg beim Schlusslicht FV Sontheim etwas Luft nach unten verschaffte und zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hat, verschärfte der Spitzenreiter TSV Köngen durch die 0:1-Niederlage zu Hause gegen den Siebten TSV Bad Boll seine Mini-Krise. Die Köngener gewannen aus den vergangenen vier Spielen lediglich eine Partie, rangieren aber weiterhin mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten TSV Ehningen auf der Spitzenposition – und wollen nun im Derby am Ostersonntag in Neuhausen wieder punkten.

Ärgerlich, aber dennoch ein Punkt im Abstiegskampf: Die Kicker des TSV Berkheim, spielten gegen die TSG Salach 3:3. Mit 3:1 führten sie zur Pause, ehe in Hälfte zwei die Salacher innerhalb von fünf Minuten den Sieg des TSV zu verhindern wussten. Die Berkheimer stehen aber mit 21 Punkten auf dem Relegationsrang 13 trotzdem gut da, sie haben drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz 14, auf dem der TSV Jesingen steht. „Es war dann doch ein gerechtes Remis, aber die Jungs arbeiten gut und so kann es weitergehen“, betonte Abteilungsleiter Uwe Willinger.

Und wo ist da der FV Plochingen zu finden? Der rutschte aufgrund der 1:3-Niederlage im Derby beim TSV Denkendorf auf den vorletzten Rang mit 17 Zählern ab und braucht nach der Osterpause dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Denkendorfer sind dagegen laut dem spielenden Co-Trainer Georgios Natsis zufrieden, „vor allem mit der zweiten Hälfte, da waren wir klar das bessere Team und sind sehr dominant aufgetreten. Im ersten Spielabschnitt war es jedoch eine zähe Angelegenheit mit wenig Gefahrenmomenten auf beiden Seiten“. Die Ausgangslage der Denkendorfer ist so mit 31 Punkten auf Rang acht eine gute. „Die vergangenen Siege haben uns gutgetan. Wir nutzen die Pause nun, um unsere Akkus aufzuladen“, sagte Natsis.

Nicht ganz so zufrieden waren die Fußballer des TSV RSK Esslingen mit dem 2:2 beim Zwölften Türkspor Nürtingen. Bis zur 79. Minute lagen die Nürtinger in Front, ehe Moritz Ragg den TSV RSK doch noch zum Unentschieden schoss. An der Tabellensituation änderte sich aber nichts für die Esslinger, die mit 39 Punkten Vierter sind. „Unterm Strich war es ein leistungsgerechtes Remis, aber irgendwie sind wir doch nicht ganz zufrieden. Aber sieben Punkte aus drei Spielen sind nicht ganz so schlecht. Wir haben leider in der Abwehr zu viele Einladungen verteilt“, sagte Spielleiter Thomas Schuler.

Kreisliga A

Allmählich dröselt sich das bis dato enge Feld in der A-1-Liga auf. Zumindest in den vorderen Tabellenregionen, denn da marschieren der Spitzenreiter TSV Deizisau (41 Punkte) nach dem 3:2-Sieg beim TV Hochdorf sowie der Zweite ASV Aichwald (39 Zähler) vorneweg. Die Aichwalder spielten zwar beim Fünften TV Unterboihingen nur 1:1, hielten aber den Konkurrenten auf Abstand – vier Punkte – und profitieren auch von der 1:3-Niederlage des Dritten TSV Wendlingen (37 Punkte) bei der TSG Esslingen. Aichwalds Coach Jan Singer sprach von einem „zweikampfbetonten Spiel, das mit einem leistungsgerechten Remis endete. Aber wir sind in 2026 immer noch ungeschlagen“.

Das können auch die Deizisauer behaupten, die so zu Recht ganz oben thronen. „Deizisau grüßt weiterhin von der Spitze“, freute sich Spielleiter Thomas Stiehl, sagte aber auch zum Spiel in Hochdorf: „60 Minuten haben wir uns gegen den TVH sehr schwergetan. Wir lagen mit 0:2 hinten, nach dem Anschlusstreffer haben wir uns aber gefangen. Und starke 30 Minuten haben uns dann zum wichtigen Auswärtssieg gereicht.“ Bevor die Osterpause ansteht, steht für Deizisau das Nachholspiel des 14. Spieltags am Mittwoch (19.30 Uhr) beim TSV Wernau an. „Wir sind gerüstet und wollen auch da drei Punkte holen“, betonte Stiehl. Der Viertplatzierte Wernau (36 Punkte) bezwang den nun Drittletzten VfB Oberesslingen/Zell mit 2:1.

Doppelte Freude herrschte bei der TSG. Zum einen, weil die Esslinger mit 3:1 gegen Wendlingen gewannen, zum anderen, weil das Trainerteam rund um Coach Michael Lattacher und Co-Trainer Michelangelo Nardella die Verträge um eine weitere Spielzeit verlängerte. „Lattacher wird dann in seine sechste TSG-Saison gehen. Wir sind froh, dass beide uns erhalten bleiben“, sagte Presseswart Dominic Hornisch, der auch noch in Kürze die Partie gegen Wendlingen resümierte: „Nach der Kritik in den vergangenen Wochen muss man das Team auch mal loben. Es war von uns eine geschlossene Teamleistung und ein verdienter Sieg.“

Aus dem Aufstiegsrennen verabschiedete sich vorerst der VfB Reichenbach, der gegen die SG Eintracht Sirnau mit 2:4 unterlag und jetzt acht Punkte Rückstand auf den Ersten Deizisau hat. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber eigenes Unvermögen und eine schwache Abwehrleistung führten dazu, dass wir verloren haben. Wir haben es verpasst, der SGE nach der 2:1-Führung den Genickbruch zu verpassen. Die Sirnauer blieben ruhig und bestraften uns dann“, sagte VfBR-Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis und ergänzte: „So werden wir nicht mehr viele Punkte holen.“ Die Sirnauer kletterten durch die vier Siege zuletzt auf Rang zwölf. „Nach anfänglichen Problemen hielten wir gegen die spielerisch besseren Reichenbacher dagegen. Wir hatten schon Saisonphasen, wo bei uns dann der Kopf nach unten gegangen wäre, derzeit aber nicht“, sagte SGE-Pressesprecher Martin Schmid.

In der Negativspirale steckt der TB Ruit fest, der das Derby beim TV Nellingen mit 1:2 verlor – und auf den vorletzten Platz abrutschte. „Es wäre mehr drin gewesen, aber ich bin mit der Leistung des Teams zufrieden. Wir agieren derzeit zu unglücklich. Das ist halt Abstiegskampf, aber wir werden da wieder rauskommen“, betonte TBR-Coach Pascal Rückle. TVN-Spieler Felix Gentner war indes erleichtert, „dass wir uns den Derbysieg erarbeitet haben, darauf bauen wir nun auf. Es war aber kein ästhetisches Fußballspiel. In Hälfte eins waren wir klar besser, in der zweiten haben wir dagegengehalten“.

Kreisliga B

In der Staffel 1 setzte sich der TSVW Esslingen durch den knappen 4:3-Sieg gegen den Fünften TSV Deizisau II weiter an der Spitze mit 45 Zählern – drei Punkte vor dem Zweiten TSV Baltmannweiler – ab. „ Es war mehr für uns drin, aber zwei individuelle Fehler besiegelten dann die Niederlage“, sagte Deizisaus Spielleiter Stiehl.