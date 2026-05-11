Fußball – Nachspiel Das Warten auf den „Heidenheim-Effekt“
Die Fußballer des FC Esslingen kämpfen sich in der Verbandsliga weiter ans rettende Ufer heran. Landesligist TSV Köngen blickt auf ein besonderes Nachholspiel.
Die Fußballer des FC Esslingen kämpfen sich in der Verbandsliga weiter ans rettende Ufer heran. Landesligist TSV Köngen blickt auf ein besonderes Nachholspiel.
Die Entscheidungen in den Amateurfußballligen rücken immer näher – und die Spannung nimmt weiter an Fahrt auf. Vier Spiele bleiben den Teams noch, ehe irgendwo die Kaltgetränke geöffnet werden und Erleichterung in Jubel mündet. Andernorts wird dann der Frust rausgeschrien oder die Enttäuschung erst einmal verarbeitet werden müssen. Bis dahin aber heißt es: Fokussiert bleiben.