Fußball – Nachspiel Eiskalte Nellinger und faire Sirnauer
Die Kreisliga-A-Kicker des VfB Reichenbach sind schlecht wie lange nicht mehr, die TSG Esslingen macht es wie der VfB Stuttgart und die Wasserspiele an der Katharinenlinde wirken nach.
Die Kreisliga-A-Kicker des VfB Reichenbach sind schlecht wie lange nicht mehr, die TSG Esslingen macht es wie der VfB Stuttgart und die Wasserspiele an der Katharinenlinde wirken nach.
Es gab am vergangenen Fußball-Wochenende ein paar Ergebnisse, die für abstiegsbedrohte Mannschaften einiges an Hoffen in das Bangen mischte. Aber wie das so ist, gab es auch Enttäuschungen. Fußball ist eben ein Sport der großen Emotionen.