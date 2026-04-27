Fußball – Nachspiel Frust hier, ein „positiver Beigeschmack“ da
FC Esslingen im Jetzt-erst-recht-Modus, TSV Deizisau in der Pole-Position und der VfB Reichenbach alleine im Niemandsland.
FC Esslingen im Jetzt-erst-recht-Modus, TSV Deizisau in der Pole-Position und der VfB Reichenbach alleine im Niemandsland.
Abstiegssorgen, Aufstiegshoffnungen – wenn der Frühling kommt, werden auch diese Gefühle heftiger. Denn das Saisonende rückt näher und die Amateurfußballer versuchen, auf der Ziel-Geraden ihr Ziel auch zu erreichen. Wie das so ist, gab es auch am vergangenen Spieltag diesbezüglich Dämpfer zu verarbeiten und Mut zu schöpfen. Bei vielen Gesprächen rund um die Begegnungen aber rückte der Sport in den Hintergrund: Weggefährten drückten ihre Trauer über den Tod des langjährigen Fußballers, Trainers und Funktionärs Thomas Köhrer am vergangenen Donnerstag im Alter von 58 Jahren aus. Die Spiele seines letzten Clubs TSV Köngen wurden abgesagt, sein Heimatverein TSV RSK Esslingen spielte mit Trauerflor und hielt eine Schweigeminute ab.