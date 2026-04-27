Fußball – Nachspiel: Frust hier, ein „positiver Beigeschmack“ da

Abstiegssorgen, Aufstiegshoffnungen – wenn der Frühling kommt, werden auch diese Gefühle heftiger. Denn das Saisonende rückt näher und die Amateurfußballer versuchen, auf der Ziel-Geraden ihr Ziel auch zu erreichen. Wie das so ist, gab es auch am vergangenen Spieltag diesbezüglich Dämpfer zu verarbeiten und Mut zu schöpfen. Bei vielen Gesprächen rund um die Begegnungen aber rückte der Sport in den Hintergrund: Weggefährten drückten ihre Trauer über den Tod des langjährigen Fußballers, Trainers und Funktionärs Thomas Köhrer am vergangenen Donnerstag im Alter von 58 Jahren aus. Die Spiele seines letzten Clubs TSV Köngen wurden abgesagt, sein Heimatverein TSV RSK Esslingen spielte mit Trauerflor und hielt eine Schweigeminute ab.

Verbandsliga Diese Begegnung zu verarbeiten, dauerte ein bisschen länger als sonst. Der FC Esslingen stand beim Tabellendritten TSV Oberensingen ganz kurz davor, einen im Abstiegskampf nicht nur wichtige Punkte bringenden, sondern auch mächtig Mut machenden Sieg zu holen – und das in Unterzahl. Aber nicht nur die gelb-rote Karte gegen Dorde Smiljic war umstritten, auch die Nachspielzeit fiel viel zu lange aus – und in der kamen die Oberensinger noch zum 4:4-Ausgleich und -Endstand per Strafstoß. Die Punkte sind weg, aber sechs Spiele bleiben den Esslingern noch, um den Klassenverbleib zu schaffen. „Wenn wir so spielen, haben wir eine gute Basis“, sagt Kapitän Aleksandar Mojasevic, schaltet in den Jetzt-erst-recht-Modus und richtet den Blick schnell nach vorne – zum Duell mit dem Siebten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag.

Landesliga

Frust herrschte auch beim FV Neuhausen nach der 0:2-Niederlage beim Vorletzten MTV Stuttgart , durch die der FVN weiter den Blick nach unten richten muss. „Einmal spielen wir gut, dann spielen wir schlecht – das verstehe ich nicht“, echauffiert sich Spielleiter Sascha Madeo. Noch sechs Saisonspiele stehen auch hier an – und vor allem Neuhausens Coach Ugur Yilmaz hofft, dass es nicht am letzten am 6. Juni zum Showdown kommt: Da spielt der FVN beim TSV Bernhausen – es könnte für die Bernhausener noch um den Auf- und für die Neuhausener noch um den Abstieg gehen. Und anschließend wechselt Yilmaz von Neu- nach Bernhausen.

Bezirksliga

„Richtungsweisend“ ist eine Vokabel, die manchmal zu vorschnell verwendet wird. In diesem Fall aber ist sie absolut zutreffend. Erst mal zum Konjunktiv: Hätte der TSV Berkheim das Kellerduell beim FV Plochingen gewonnen, wäre das ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib gewesen und für den FVP hätte es ganz düster ausgesehen. Weg mit dem Konjunktiv: Die Plochinger haben verdient mit 2:0 gewonnen, schöpfen wieder mehr Hoffnung und bei den Berkheimer spukt das Abstiegsgespenst fröhlich weiter. Die Berkheimer bleiben mit 25 Punkten auf dem Relegationsplatz, die Plochinger stehen mit nur noch vier Zählern weniger einen Rang dahinter.

Beim TSV Denkendorf müssen sie angesichts von Rang neun mit 32 Punkten nicht arg zittern, die Niederlage beim Spitzenteam 1. FC Heiningen war in den Augen des spielenden Co-Trainers Georgios Natsis aber ärgerlich, weil seiner Meinung nach vermeidbar. Er zählte gleich viele Chancen auf beiden Seiten, aber vier Tore der Heininger und nur zwei seines Teams. Aber besser, man sieht das Ganze positiv: „Wir haben ein richtig, richtig ordentliches Auswärtsspiel bei einem starken Gegner gemacht“, erklärt Natsis und fügt hinzu: „Es bleibt ein positiver Beigeschmack.“

Denkendorfs Mitaufsteiger TSV RSK Esslingen steht als Vierter noch besser da, das 2:4 gegen den FV Vorwärts Faurndau kann deshalb als im Moment ärgerlich, aber ohne größere Auswirkungen abgehakt werden. „Nach dem frühen Rückstand haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber das Toreschießen vergessen“, berichtet Spielleiter Thomas Schuler. Nach dem zwischenzeitlichen 0:4 habe die Mannschaft dann eine „sehr, sehr gute Moral gezeigt“ und in der Nachspielzeit zumindest noch zwei Tore erzielt.

Kreisliga A

Lediglich die 1:3-Niederlage der zweiten Mannschaft gegen die Zweite desselben Clubs, wodurch das Rennen um den Aufstieg endgültig abgehakt ist, trübte die Stimmung von Thomas Stiehl ein bisschen. Ansonsten aber war der Spielleiter des TSV Deizisau nach dem 4:0 gegen den TV Nellingen bester Laune. „Das Spiel gewonnen, die Konkurrenz hat zu unseren Gunsten gespielt, wodurch der Vorsprung jetzt vier Punkte beträgt“, zählt er auf. Die Deizisauer haben sich an der Tabellenspitze also in die Pole-Position gespielt. Auch in der Partie gegen den TVN lief viel für die Deizisauer. „Wir waren sehr effektiv, von sieben Chancen waren vier drin“, erzählt Stiehl, „die Nellinger haben es gut gemacht, waren aber ab dem Sechzehner zu ungenau. Am Ende fiel das Ergebnis um ein Tor zu hoch aus, aber das ist mir egal.“ Klar. Nellingens Spieler Felix Gentner ist sich nur darin nicht ganz mit Stiehl einig, dass er sechs und nicht sieben Chancen der Deizisauer erkannt hat. „Es war ein Spiel zweier guter KLA-Mannschaften und für die Zuschauer unterhaltsam, wenn sie nicht Nellingen die Daumen gedrückt haben“, sagt Gentner, fand sein Team „in der ersten Hälfte spielbestimmend, aber Deizisau war effektiver. Nach dem 0:2 war es dann schwer.“

Das Rennen um Platz zwei bleibt spannend. Neu auf diesem Rang steht der TV Unterboihingen nach dem 4:1 beim – endgültig abgestiegenen – FV Plochingen II. Der TSV Wernau und der ASV Aichwald kamen jeweils nur zu einem Unentschieden. „Es ist ärgerlich, wenn man mit 2:0 und 4:2 führt und dann in der Nachspielzeit noch ein Tor durch einen Elfmeter bekommt“, sagt ASV-Coach Jan Singer zum 4:4 gegen den TB Ruit.

Die Wernauer spielten gegen die TSG Esslingen 2:2, wodurch die beiden Teams als Dritter und Vierter jetzt Tabellennachbarn sind. „Wenn man nach einem 0:2 noch zu einem 2:2 kommt, könnte man meinen, man hat einen Punkt gewonnen. Dem war aber leider nicht so, denn wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen“, sagt Esslingens Pressewart Dominic Hornisch und zählte „ein Chancenverhältnis von 15:2“ für sein Team. Wernaus Torhüter Lukas Zink habe „einen absoluten Sahnetag erwischt“. Aber Hornisch sieht vor allem das Positive: „Für uns geht die Leistungskurve weiter straight nach oben und ich bin optimistisch, dass wir noch viele Punkte holen werden, wenn wir so spielen.“

Ruits Trainer Pascal Rückle kann derweil den Frust seines Aichwalder Kollegen Singer angesichts des Spielverlaufs nachvollziehen, hält das Remis aber „insgesamt für in Ordnung“. Rückle freut sich über die starke Leistung seiner Mannschaft, man habe keinen Unterschied zwischen Aufstiegs- und Abstiegskandidaten gesehen. Und: „Es tat gut, dass wir mal nicht in der 90. Minute das Spiel herschenken wie in den vergangenen zwei Wochen, sondern noch einen Punkt holen.“

Gar drei Punkte hat der ebenfalls nicht ganz sorgenfreie TV Hochdorf geholt, und das schon zum dritten Mal in Folge. Gleichzeitig hat das 2:1 des TVH bei der SG Eintracht Sirnau deren Lage weiter verschlechtert. „Ich bin froh über diese Big Points“, sagt Hochdorfs Abteilungsleiter Jürgen Fahrion, erkennt aber fair an: „Am Ende hätten wir höher gewinnen können, aber es hätte auch mit einem Unentschieden oder einem Sirnauer Sieg ausgehen können, beide Mannschaften hatten eine Reihe hochkarätiger Chancen.“ SGE-Pressewart Martin Schmid spricht deshalb verständlicherweise von einer „bitteren Niederlage, die Leistung war weitgehend gut“. Er bemängelt eben die Chancenauswertung, denn nur Özcan Akar traf durch einen sehenswerten Freistoß für die SGE. „Es wird natürlich immer enger im Abstiegskampf, aber noch sind sechs Partien zu spielen“, sagt Schmid angesichts des vorletzten Platzes, aber angesichts von nur zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

Das alleinige Niemandsland der Tabelle bildet irgendwie der VfB Reichenbach – 36 Punkte, Platz acht. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, der Plan war ein anderer“, sagt Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis, freut sich aber erst einmal über den 3:1-Erfolg gegen den SC Altbach – es war der erste Sieg nach zuvor vier Niederlagen. Fotarellis lobt „die beste Altbacher Mannschaft der vergangenen Jahre“, die vor allem deshalb nicht gewann, weil VfBR-Torhüter Fisnik Yusifi die große Chance zum 2:0 des SCA bravourös vereitelte. „Dann ist unsere Mannschaft abgegangen und die Spieler haben gemerkt, dass es nicht mit Schönspielerei, sondern mit Kampf geht.“ Altbachs Abteilungsleiter Robin Prokein findet: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und gehen verdient in Führung, nutzen danach aber unsere Chancen nicht konsequent genug.“ Eine Verletzungsunterbrechung habe seine Mannschaft „etwas aus dem Rhythmus gebracht, trotzdem müssen wir defensiv stabiler sein. Reichenbach war am Ende effizienter“.

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) treten die Reichenbacher die kurze Reise zum Derby nach Hochdorf an – zum mittlerweile Tabellennachbarn. „Das gab es schon lange nicht mehr“, frotzelt Fotarellis und erzählt, dass er das auch mit seinem Arbeitskollegen und TVH-Trainer Lukas Raiser so macht. Hochdorfs Abteilungschef Fahrion ist ebenfalls schon voller Vorfreude. Kein Derby, aber tabellarisch spannender ist das zeitgleiche Duell zwischen Wernau und Aichwald.