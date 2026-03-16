Fußball – Nachspiel Köngen und Deizisau steigen auf, oder?
Was wäre, wenn am Ende der Amateurfußball-Saison alles so ist wie jetzt? Ein Gedankenspiel – aber genau so kommen wird es wohl nicht.
Was wäre, wenn am Ende der Amateurfußball-Saison alles so ist wie jetzt? Ein Gedankenspiel – aber genau so kommen wird es wohl nicht.
Noch sind einige Spiele zu spielen, aber die Fußballsaison befindet sich in der entscheidenden Phase. Es ist viel in Bewegung, aber es lohnt ein Blick, was wäre, wenn die Runde jetzt schon beendet wäre. Kaum zu glauben: Das neue Aushängeschild der Region wäre der TSV Köngen.