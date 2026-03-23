Fußball – Nachspiel Mannschaftserfolg mit einem Fünferpacker
Nachspiel
TSG-Stürmer Enes Coskun wird gut in Szene gesetzt, Deizisau und Aichwald entwickeln Konstanz und beim VfBR rückt Fußball in den Hintergrund.
Nachspiel
TSG-Stürmer Enes Coskun wird gut in Szene gesetzt, Deizisau und Aichwald entwickeln Konstanz und beim VfBR rückt Fußball in den Hintergrund.
Dass sich irgendetwas manifestiert in den Amateurligen der Region, kann man nun wirklich nicht behaupten. Aber so ein bisschen, also ein kleines bisschen, zeichnet sich das eine oder andere dann doch ab. Etwa, dass die Abstiegsgefahr für den FC Esslingen in der Verbandsliga immer größer wird, dass der TSV Berkheim in der Bezirksliga die Chance auf den Klassenverbleib deutlich erhöht hat und sie beim FV Plochingen andererseits immer mehr zittern müssen. Selbst an der Spitze der Kreisliga A scheint es so, dass zwei bis drei Mannschaften doch etwas stabiler sind als die anderen.