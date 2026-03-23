Fußball – Nachspiel: Mannschaftserfolg mit einem Fünferpacker

Dass sich irgendetwas manifestiert in den Amateurligen der Region, kann man nun wirklich nicht behaupten. Aber so ein bisschen, also ein kleines bisschen, zeichnet sich das eine oder andere dann doch ab. Etwa, dass die Abstiegsgefahr für den FC Esslingen in der Verbandsliga immer größer wird, dass der TSV Berkheim in der Bezirksliga die Chance auf den Klassenverbleib deutlich erhöht hat und sie beim FV Plochingen andererseits immer mehr zittern müssen. Selbst an der Spitze der Kreisliga A scheint es so, dass zwei bis drei Mannschaften doch etwas stabiler sind als die anderen.

Verbandsliga Je nachdem, wie viele Teams absteigen, beträgt der Rückstand des FC Esslingen auf zumindest den Relegationsplatz schon sieben bis neun Punkte. Zehn Saisonspiele sind noch zu absolvieren. Auffällig ist die Zahl der vielen Gegentore. Alleine in den vier Spielen im Jahr 2026 – jahresübergreifend hat die Mannschaft sechs in Serie verloren – hat der FCE 17 Gegentore kassiert, macht im Schnitt viereinviertel pro Partie. Beim FC Rottenburg gab es gerade ein 1:5. Trainer Dominik Eitel lässt dabei verzweifeln, dass er spielerisch zwar Fortschritte erkennt, die Quote der individuellen Fehler aber viel zu hoch ist. Die Unsicherheit im Abstiegskampf ist nicht gerade hilfreich, um das abzustellen.

Landesliga

Zwei Niederlagen in den drei bisherigen Spielen des Jahres haben den Vorsprung des TSV Köngen schmelzen lassen, noch aber steht der Aufsteiger mit vier Zählern mehr als der Zweite TSV Ehningen in der Tabelle ganz oben. Und da die Mannschaft nach Aussage aller Beteiligten ja eh nichts muss, ist die Lage nach dem jüngsten 1:2 beim neuen Vierten SV Waldhausen noch recht entspannt. Anders sieht das beim FV Neuhausen aus, der drei Tage nach dem 4:2-Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Bernhausen gegen den SV Böblingen eine Leistung zeigte, die Spielleiter Sascha Madeo aus dem Kopfschütteln gar nicht herauskommen ließ. „Das war gar nichts“, war eine von vielen Aussagen, mit der er das Erlebte beim 0:3 umschrieb. Und plötzlich müssen die Neuhausener wieder aufpassen, dass sie nicht – noch weiter – nach hinten rutschen. Zwölfter sind sie im Moment.

Bezirksliga

Vier Siege in Folge. Wenn man auf die Tabelle schaut, dann sieht man, wie wichtig das war. Denn hier geht es nicht um die Kurzzeit-Bilanz eines Spitzenteams, sondern der Mannschaft, die nach vielen Wochen auf einem Abstiegs- mittlerweile auf den Relegationsplatz geklettert ist. Der TSV Berkheim, der gerade mit 4:2 gegen Schlusslicht SC Geislingen II gewonnen hat, ist also wieder da. Der FV Plochingen dagegen ist durch die vier Niederlagen in 2026 auf den Abstiegsplatz 14 abgerutscht. Was Trainer Denis Egger Sorgen bereiten muss: In diesen vier Spielen hat die Mannschaft kein einziges Tor erzielt. Was ihn etwas beruhigen kann: Bei den Gegnern war das Spitzentrio 1. FC Heiningen (0:8), SV Ebersbach (am vergangenen Sonntag 0:2) und 1. FC Donzdorf (0:3) gleich mal dabei und ist damit abgearbeitet.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) kommt nun der TSV RSK Esslingen zum Nachholspiel nach Plochingen. Der TSV RSK hat die 1:5-Derbyklatsche beim TSV Denkendorf laut Spielleiter Thomas Schuler „gut weggesteckt“. Das 2:1 gegen den 1. FC Frickenhausen war zwar etwas glücklich, weil Routinier Anastasios Ketsemenidis der Siegtreffer per Dropkick mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit gelang. Aber in einem „interessanten Spiel mit packenden Torraumszenen und viel Kampf“ (Schuler) zeigten die Esslinger eine gute Leistung.

Und die Denkendorfer? Dem Coup gegen den TSV RSK ließen sie ein 1:4 beim Vorletzten TSV Jesingen folgen. „Einen Tag später und mit weniger Emotionen habe ich immer noch keine richtige Erklärung dafür“, sagte Trainer Hendrik-Lars Gil, „wir haben alles, was wir gegen den TSV RSK gezeigt haben, vermissen lassen. Es hat die Mannschaft mit der größeren Überzeugung verdient gewonnen.“ Am Donnerstagabend werden die Denkendorfer übrigens nicht auf den Plochinger Pfostenberg reisen, um den nächsten Derby-Gegner zu beobachten. Gil: „Wir werden hart trainieren.“

Kreisliga A

Vier Spiele, vier Siege lautet die Jahresbilanz des TSV Deizisau, ebenso die des ASV Aichwald. Der TSV Wendlingen hat drei Mal gewonnen. Der Blick auf die Tabellenspitze, an der die Deizisauer und Aichwalder mit jeweils 38 Punkten vorne stehen, die Wendlinger mit einem Zähler weniger folgen und der TV Unterboihingen (zwei Siege) dahinter schon vier Punkte Rückstand hat, spiegelt das wider. Und tatsächlich scheinen sich die drei Top-Teams einen kleinen Vorteil erarbeitet zu haben. „Sie sind im Moment einfach am stabilsten“, sagt auch Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis vom VfB Reichenbach nach dem 0:1 seiner Mannschaft in Wendlingen. Bei seinen Spielern hat er „zu viel Selbstzufriedenheit“ ausgemacht und vor allem mangelnde Torgefahr. Das Sportliche stand für den Funktionär aber deutlich im Hintergrund. Seine Gedanken sind bei Roland Hermann, der sich nach gut 20 Minuten bei einer unglücklichen Aktion einen komplizierten Jochbeinbruch zuzog. „Danach war Feierabend“, berichtet Fotarellis und davon, dass die Mitspieler geschockt waren und nach dem Spiel geschlossen ihrem Kameraden, der seit 28 Jahren für den VfBR kickt, ins Krankenhaus folgten.

Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl ist derweil nach dem „auch in dieser Höhe verdienten“ 6:0-Erfolg im Derby gegen den SC Altbach froh, „dass wir weiterhin von der Tabellenspitze grüßen“. In den ersten Minuten hätte seine Mannschaft durchaus Glück gehabt, dass die Altbacher zu keinem Treffer kamen, aber danach hätten sie die Sache im Griff gehabt. Auch Stiehl findet, „dass wir und Aichwald im Moment am konstantesten sind, manche nehmen sich nach und nach aus dem Rennen“.

Neben den Reichenbachern sind das der TSV Wernau, der beim 0:1 bei der SG Eintracht Sirnau zum dritten Mal in Folge ohne Sieg blieb, der TV Nellingen (nach drei Unentschieden 1:2 beim Kellerteam VfB Oberesslingen/Zell ) und die TSG Esslingen, die nach zuvor punktlosem Start ins Fußballjahr diesmal aber ihre Pflichtaufgabe beim Schlusslicht FV Plochingen II mit 6:2 löste. „Doch nach 45 Minuten sah die Welt ganz dunkel aus“, bringt TSG-Pressewart Dominic Hornisch in Erinnerung, denn da führte der FVP „völlig verdient“ mit 2:0. „Wie die Mannschaft in unserer aktuellen Situation dann aber zurückgekommen ist, war klasse. Natürlich ist es sehr wichtig für uns, jetzt endlich den ersten Dreier in 2026 eingefahren zu haben.“ Dass Fußball ein Mannschaftssport ist, auch wenn einer fünf von sechs Kisten macht, zeigte auch dieses Spiel. „Auf dem Papier sticht natürlich Fünferpacker Enes Coskun heraus, er wurde von seinen Teamkollegen aber auch extrem gut in Szene gesetzt“, betont Hornisch.

Dass sich Siege mal mehr und mal weniger im Tabellenplatz niederschlagen, zeigen die Beispiele FV Neuhausen II und Sirnau. Der FVN hat durch drei Erfolge innerhalb einer Woche – zuletzt gab es ein 2:1 gegen den TV Hochdorf – einen sagenhaften Satz vom Abstiegsrang 14 auf Platz neun gemacht. Die SGE dagegen hat gegen Wernau den zweiten Coup in Folge geschafft, ist aber immer noch Vorletzter – kann aber am Donnerstag auf Rang elf springen, wenn ein Dreier im Nachholspiel gegen den verunsicherten und auf Rang 13 abgerutschten TB Ruit gelingt. „Da müssen wir gewinnen, egal wie“, sagt dessen Trainer Pascal Rückle nach der 0:7-Klatsche gegen Unterboihingen. „Wir machen gerade viel zu viele individuelle Fehler, haben aber auch einen guten Gegner gehabt“, erklärt er – und: „Die Liga hat nicht gerade für uns gespielt. Jetzt sind wir richtig im Abstiegskampf. Aber in der Hinrunde hatten wir auch eine Schwächephase und haben sie überstanden.“ Die Sirnauer können dabei durchaus ein Vorbild sein: „Sie kriegen kaum Gegentore. Wenn das das Erfolgsrezept ist, machen sie was richtig.“ Deizisaus Stiehl beobachtet das Ganze derweil zwar aus der Ferne, aber sehr gespannt: „Unten sieht es auch interessant aus.“

Kreisliga B

Das gilt auch für noch weiter unten, also in der KLB. Da hat sich Stiehls TSV Deizisau II nach dem 1:1 gegen den SC Altbach II („die Altbacher haben sich den Punkt redlich verdient“) wohl aus dem Aufstiegsrennen der Staffel 1 verabschiedet. Im TSV Baltmannsweiler und dem TSVW Esslingen haben gerade zwei Traditionsvereine die besten Chancen, in der kommenden Runde in der KLA dabei zu sein. In der Staffel 2 stehen der TSV Denkendorf II und der TSV Köngen II vorne. Aber auch hier gilt: Ein kleines bisschen zeichnet sich das eine oder andere ab, aber entschieden ist noch lange nichts.

Sport unter der Woche

Männer – Bezirksliga: FV Plochingen – TSV RSK Esslingen, SV Ebersbach – 1. FC Donzdorf (beide Do., 19.30 Uhr).

Kreisliga A: SG Eintracht Sirnau – TB Ruit (Do., 19.30 Uhr).

Kreisliga B, Staffel 1: SC Altbach II – TSV Berkheim II, SG Eintracht Sirnau II – TB Ruit II (Di., 19.30 Uhr).