Fußball – Nachspiel Von Sorgenkindern und neuen Hoffnungen
Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das dritte Spiel in Serie und startet das große Rechnen. Die Berkheimer würden gerne die Hin- in Rückrunde umbenennen.
Verbandsligist FC Esslingen gewinnt das dritte Spiel in Serie und startet das große Rechnen. Die Berkheimer würden gerne die Hin- in Rückrunde umbenennen.
Die Saison geht in die heiße Phase – und die Fußball-Teams dürfen sich keine Schwächephasen mehr leisten. Umso wichtiger ist es, die Gunst der Stunde zu nutzen und voll da zu sein. In der Bezirksliga macht es derzeit der TSV Berkheim vor, der sich vom Sorgenkind zum Punktesammler entwickelt hat. Seit sechs Spielen sind die Berkheimer ungeschlagen, stehen nun mit 25 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13 und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. „Wir sollten einen Antrag stellen, dass die Hin- in Rückrunde umbenannt wird, denn da läuft es bei uns immer besser“, scherzte TSV-Abteilungsleiter Uwe Willinger. Andersherum sieht es beim FV Plochingen aus, der aus den vergangenen acht Partien lediglich einen Punkt holte und mit 18 Zählern dick in der roten Zone steckt.