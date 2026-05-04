Fußball – Nachspiel: Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen

Auf den Fußballplätzen der Region war am Wochenende wieder einiges los: Favoriten ließen Punkte liegen, Außenseiter sammelten wichtige Zähler – und vor allem im Kampf gegen den Abstieg bleibt es in mehreren Ligen spannend.

Die Verbandsliga-Kicker des FC Esslingen gewannen im Sportpark Weil gegen den Achten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 3:2, sind seit fünf Spielen ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 13 Punkte bei einem Torverhältnis von 16:6. „Das ist Wahnsinn, wenn man zurückblickt“, sagte FCE-Coach Dominik Eitel. Er weiß aber auch, dass die Konkurrenz ebenfalls punktete. Die Esslinger müssen sich auf Abstiegsrang 14 mit nun 30 Punkten weiter strecken, um das rettende Ufer noch zu erreichen. Auf den Relegationsrang fehlen dem FCE fünf Zähler.

Beim Kreisliga-A-Spitzenreiter TSV Deizisau ärgerte sich Spielleiter Thomas Stiehl derweil über das 0:0 beim VfB Oberesslingen/Zell: „Es war ein trostloses Unentschieden. Wir haben es ganz oben wieder spannend gemacht, die Verfolger auf zwei Punkte herankommen lassen – und nun ist es ein Dreikampf.“

Verbandsliga

Die Formkurve des FC Esslingen zeigt nach dem jüngsten 3:2-Heimsieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiter nach oben. Auch wenn FCE-Coach Eitel mit der Partie nicht zufrieden war und von einem „schwachen Spiel meines Teams mit glücklichem Ende“ sprach. Esslingens David Micko erzielte in der 89. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer. Nun heißt es für den FCE: Dranbleiben und weiter punkten, um die Klassenverbleibshoffnungen zu wahren.

Während der FV Neuhausen beim Zehnten GSV Maichingen laut Trainer Ugur Yilmaz einen „ganz wichtigen und überzeugenden“ 3:0-Sieg einfuhr und sich als Elfter mit 32 Punkten einen Sechs-Zähler-Puffer auf den Abstiegsrelegationsrang verschaffte, kommt der TSV Köngen weiter nicht richtig in die Spur. Die Sechstplatzierten Köngener unterlagen beim Neunten SV Böblingen mit 0:1 und verpassten es, den Anschluss an das obere Drittel zu halten. Drei Punkte beträgt der Rückstand des TSV nun auf den Zweiten TSGV Waldstetten.

In der Bezirksliga spitzt sich indes der Abstiegskampf weiter zu. Der Vorletzte TSV Jesingen gewann beim FV Vorwärts Faurndau mit 3:1 und setzte damit mit nun 21 Punkten den Drittletzten FV Plochingen sowie den TSV Berkheim auf Relegationsrang 13 weiter unter Druck. Während die Plochinger beim Fünften TSV Weilheim mit 0:2 unterlagen, verloren die Berkheimer zu Hause gegen den Dritten 1. FC Donzdorf mit 1:4. „Bis zum 1:2-Rückstand hielten wir gut mit und senkten nicht die Köpfe. Dann überzeugten die Donzdorfer aber durch ihre Qualität. Die Jungs haben bis zum Ende alles reingelegt, aber es reichte nicht mehr“, resümierte Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte Nils Müller kurz vor dem Pausenpfiff. „Am Sonntag geht es gegen den Abstiegskonkurrenten TSV Oberboihingen. Da bin ich optimistisch, und wir werden alles reinhauen“, betonte Willinger.

Sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hat der TSV Denkendorf, der zu Hause gegen Spitzenreiter SV Ebersbach mit 0:2 verlor. Denkendorfs spielender Co-Trainer Georgios Natsis tat diese Niederlage auch einen Tag später noch „weh, da wir ein richtig gutes Spiel gemacht, wenig Fehler fabriziert haben und trotzdem am Ende mit leeren Händen dastehen“. Zur Pause stand es noch 0:0. „Durch die erste Unachtsamkeit gehen die Ebersbacher in Hälfte zwei in Führung und konnten danach ihr Spiel mehr aufziehen. Wir haben uns dann schwergetan, selbst Möglichkeiten zu kreieren, und wurden für den hohen Aufwand nicht belohnt. Es gilt für uns, die positiven Momente aus der Partie mitzunehmen, denn die Aufgaben werden nicht leichter“, betonte Natsis.

Einen 4:2-Sieg holte indes der Vierte TSV RSK Esslingen beim Schlusslicht SC Geislingen II. Zufrieden waren die Esslinger aber vor allem mit der ersten Hälfte nicht. „Wir hatten keinen guten Start, lagen nach einer Unachtsamkeit nach 17 Minuten mit 0:1 hinten. Die Chancenauswertung war zu überhastet, und es herrschte Ideenarmut“, erzählte Spielleiter Thomas Schuler. Nach der Pause kam der TSV RSK besser in die Partie: „Die Kräfte der Geislinger schwanden in der zweiten Hälfte. Wir haben durch Spielwitz dann den Sieg geholt und die Pflichtaufgabe gelöst. Till Hammerle erzielte drei Tore, eines schöner als das andere – der war bombenmäßig aufgelegt.“

Kreisliga A

Spitzenreiter TSV Deizisau ließ beim 0:0 beim VfB Oberesslingen/Zell zwei Punkte liegen – und machte den Kampf um den Aufstieg wieder spannender. „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Zwingende Torchancen waren Mangelware, und VfBOEZ-Keeper Amanullah Lakanwal hat gut gehalten“, sagte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl und ergänzte: „Wir müssen mit dem Unentschieden leben, haben den Aufstieg mit zwei Punkten Vorsprung auf die Verfolger aber immer noch selbst in der Hand.“ Bereits am Donnerstagabend gewann der Dritte TSV Wernau das Topspiel gegen den ASV Aichwald mit 3:1. Auf Rang zwei rangiert aber der punktgleiche TV Unterboihingen, der das Heimderby gegen den TSV Wendlingen mit 2:1 gewann.

Zwei Plätze dahinter steht nun der TV Nellingen, der das abgeschlagene Schlusslicht FV Plochingen II deutlich mit 10:0 abfertigte. Dementsprechend gut gelaunt war TVN-Doppeltorschütze Felix Gentner: „Es waren Festspiele in Nellingen. Wir wollten uns freispielen und haben das auch geschafft. Gegen tief stehende Plochinger haben wir unsere Möglichkeiten gut genutzt und in der Höhe verdient gewonnen.“

Abgerutscht auf Platz fünf ist dagegen die TSG Esslingen, die beim Zehnten SC Altbach 2:2 unentschieden spielte. „Es war ein leistungsgerechtes Remis. Zu kaum einem Zeitpunkt haben wir so richtig zu unserem Spiel gefunden“, sagte TSG-Pressewart Dominic Hornisch und ergänzte: „In der ersten Hälfte waren wir noch halbwegs strukturiert, in der zweiten leider nicht mehr wirklich. Hintenraus war es ein wilder Schlagabtausch – und ob uns dieser eine Punkt noch weiterhelfen kann, werden wir sehen. Das weiß derzeit natürlich keiner.“

Nach zuletzt fünf Pleiten in Serie schaffte der Achte VfB Reichenbach im Derby beim TV Hochdorf durch den 4:1-Sieg den Befreiungsschlag. Das freute freilich auch Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis: „Die Hochdorfer hatten zwar einen schlechten Tag, aber was wir gespielt haben, war schon erste Sahne. Der Druck war da, denn hätten wir das Derby verloren, wäre viel zusammengefallen. Es war unser bestes Spiel der Rückrunde und wir sind endlich mal wieder dominant aufgetreten.“

Alessandro Nicastro – noch beim Bezirksligisten TSV Denkendorf aktiv – fungiert in der kommenden Saison beim TB Ruit als spielender Co-Trainer. Foto: TB Ruit

Etwas Luft nach unten verschaffte sich der Zwölfte TB Ruit durch den 5:0-Erfolg gegen den auf dem Abstiegsrelegationsplatz 14 stehenden FV Neuhausen II. „Es ist, glaube ich, das erste A-Liga-Spiel, das wir ohne Gegentor gewonnen haben. Es waren enorm wichtige drei Punkte für uns – und die Einstellung hat gestimmt“, sagte TBR-Kapitän Dirk Schimmele und ergänzte: „Wir haben schon in den vergangenen Wochen gute Leistungen gezeigt und die Tendenz geht nach oben.“ Die Ruiter freuten sich auch darüber, dass in der kommenden Saison Alessandro Nicastro vom Bezirksligisten Denkendorf als spielender Co-Trainer zum Team dazustoßen wird. Düster sieht es derweil beim Vorletzten SG Eintracht Sirnau aus, der beim TSV Notzingen mit 0:5 verlor und drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat.

Kreisliga B

In der Staffel 1 holte der Vierte TSV Deizisau II laut Spielleiter Stiehl einen „2:2-Achtungserfolg gegen den Zweiten TSV Baltmannsweiler, weil das Team nach dem 0:2-Rückstand Reaktion gezeigt hat“. Das Topspiel zwischen Spitzenreiter TSVW Esslingen und dem nun Fünften GFV Odyssia Esslingen gewann der TSVW mit 3:1. Auch der TSV RSK Esslingen II war beim TB Ruit II mit 4:3 erfolgreich und sprang vorerst auf Rang drei. „Es war ein packendes Spiel, das durch zwei berechtigte Foulelfmeter für uns am Ende entschieden wurde“, erzählte TSV-RSK-Spielleiter Schuler.

Mit den Worten „dominant“ und „überragend“ beschrieb indes Abteilungsleiter Fotarellis den 3:1-Sieg des VfB Reichenbach II in der Staffel 2 gegen den Dritten TSV Köngen II. Die Reichenbacher rangieren mit 29 Punkten vorerst im Tabellenmittelfeld.