Fußball – Nachspiel Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen siegt erneut, der TSV Deizisau lässt im KLA-Aufstiegsrennen Punkte liegen – und in der Bezirksliga spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.
Fußball-Verbandsligist FC Esslingen siegt erneut, der TSV Deizisau lässt im KLA-Aufstiegsrennen Punkte liegen – und in der Bezirksliga spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.
Auf den Fußballplätzen der Region war am Wochenende wieder einiges los: Favoriten ließen Punkte liegen, Außenseiter sammelten wichtige Zähler – und vor allem im Kampf gegen den Abstieg bleibt es in mehreren Ligen spannend.