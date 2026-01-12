Seit 15 Jahren ist Per Mertesacker beim FC Arsenal zu Hause - erst als Spieler, dann als Leiter der Nachwuchsakademie. Im Sommer soll Schluss sein. In London wird dies bedauert.

dpa 12.01.2026 - 13:13 Uhr

London - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker gibt seinen Job als Nachwuchsleiter des FC Arsenal nach acht Jahren auf. Wie der Tabellenführer der Premier League mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 den Club am Ende der laufenden Saison verlassen. Der 41 Jahre alte Mertesacker sagte, er wolle sich neuen Herausforderungen widmen. Die Londoner bedauern den Abschied des ehemaligen Profis von Hannover 96 und Werder Bremen.