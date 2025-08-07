Erst das Disziplinarverfahren, nun die Absetzung als Mannschaftskapitän: Der Bruch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird immer deutlicher.
07.08.2025 - 16:38 Uhr
Barcelona - Allzu herzlich dürfte das Wiedersehen nicht ausgefallen sein, als Marc-André ter Stegen für mehr als eine Stunde das Trainingsgelände Ciutat Esportiva Joan Gamper in Barcelona aufsuchte. Längst läuft die Kommunikation mit dem derzeit verletzten deutschen Fußball-Nationaltorhüter über Anwälte ab, am Donnerstag wurde schließlich die nächste Eskalationsstufe im katalanischen Sommer-Zoff erreicht. Ter Stegen wurde als Barça-Kapitän abgesetzt, wie der Club mitteilte.