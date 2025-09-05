Joshua Kimmich hat zwei ganz bittere WM-Turniere hinter sich. Diesmal geht schon der Quali-Start schief. Der Kapitän spricht nach dem 0:2 in Bratislava Klartext und erwartet eine sofortige Reaktion.
05.09.2025 - 04:34 Uhr
Bratislava - Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation sieht Kapitän Joshua Kimmich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereits in einer alarmierenden Situation. "Wenn wir so weitermachen, wird es ganz schwierig, dass wir uns für die WM qualifizieren", sagte der 30 Jahre alte Bayern-Profi nach dem 0:2 in Bratislava gegen die Slowakei.