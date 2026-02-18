Florian Wirtz, Jamal Musiala und Joshua Kimmich im Mini-Look: Playmobil plant zur WM 2026 eine DFB-Kollektion – Fans brauchen allerdings noch etwas Geduld.

Digital Desk: Florian Huth

Julian Nagelsmann & Co. gibt es zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada auch als 7,5 Zentimeter große Spielfiguren. Der Zirndorfer Spielwarenhersteller Playmobil produziert passend zum XXL-Turnier vom 11. Juni bis zum 19. Juli Florian Wirtz, Jamal Musiala oder auch Joshua Kimmich als Charaktere zum Sammeln im Miniformat. 

 

Wann gibt es die Playmobil-Figuren der Nationalmannschaft zu kaufen?

Der Verkaufsstart der neuen DFB-Figurenserie mit insgesamt zwölf Protagonisten ist für April 2026 geplant. Der Spielwarenhersteller aus Mittelfranken hatte schon zur Heim-EM 2024 ein Set mit Nationalspielern herausgebracht.
 