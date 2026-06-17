Eine Reise nach Abidjan und Atemtraining mit einem Neuseeländer. Jonathan Tah will sich entwickeln und geht ungewöhnliche Wege. Das WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste ist ein Duell mit Emotionen.
17.06.2026 - 09:13 Uhr
Winston-Salem - Hört man die Worte von Anja Tah, dann war die Entwicklung ihres Sohnes Jonathan zu einem coolen Abwehrchef der Fußball-Nationalmannschaft nicht absehbar. Ein "chaotischer Wirbelwind" sei er als Kind gewesen, erzählt Mama Tah in dem sehr persönlichen Nominierungsvideo für die Fußball-WM. Und heute: Ein toller, positiver, empathischer Mann sei er.