Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt offenbar auch auf einen 18 Jahre alten Münchner.

dpa 18.03.2026 - 16:40 Uhr

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr offenbar auf Lennart Karl. Wie die "Bild" berichtet, soll der Jungstar des FC Bayern München zum Kader für die Testpartien am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zählen.