Frankfurt/Main - Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht Medienberichten zufolge vor seiner ersten Berufung in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Laut der "Bild"-Zeitung soll sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits Mitte Februar bei VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach dem fast zwei Meter großen Angreifer erkundigt haben.

Woltemade will sich nach Pokalfinale Gedanken machen

Weil der 23-Jährige an der U21-EM im Sommer teilnehmen soll, verzichtete Nagelsmann damals aber noch auf Woltemade in den Viertelfinalspielen der Nations League gegen Italien. Das soll nun anders sein. Woltemade werde gegen Portugal im Halbfinale am 4. Juni in München erstmals im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein, schrieb "Bild".

Beim Bezahlsender Sky, der berichtete, dass Nagelsmann eine Nominierung von Woltemade erwäge, sagte der Stürmer: "Wir haben erst mal noch ein schönes Spiel am Wochenende. Danach kann ich mir dann Gedanken über mögliche Nominierungen machen."

16 Tore in dieser Saison

Woltemade tritt an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion mit dem VfB gegen Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals an. Der gebürtige Bremer erzielte in dieser bisher vier Tore im Cup-Wettbewerb und zwölf in der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen Meisterschaft. Nagelsmann will das Aufgebot an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) per Videobotschaft bekanntgeben.