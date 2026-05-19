Bis zuletzt vermied Julian Nagelsmann eine klare Ansage zu einem Neuer-Comeback. Nun meldet «Bild», der Bundestrainer habe seine Entscheidung dem bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann mitgeteilt.

Berlin - Torwart Manuel Neuer (40) wird nach Informationen der "Bild" als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtete "Bild" am frühen Morgen. Baumann (35) habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde.

Nagelsmann wird seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag offiziell bekanntgeben.

Bis zuletzt hatte Nagelsmann eine klare Aussage zu Neuer vermieden. Am Samstag verwies er im ZDF darauf, er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, das habe noch nicht stattgefunden. Neuer selbst hatte nach dem letzten Bundesliga-Spieltag ein Comeback nicht mehr ausgeschlossen und auf eine Frage danach geantwortet: "Das müsst ihr nicht wissen." Baumann hatte die komplette WM-Qualifikation gespielt und war davon ausgegangen, als Nummer eins zur WM zu fahren.

Waden-Verletzung offenbar nicht so schlimm

Derzeit hat Neuer Probleme mit seiner Wade, im letzten Spiel vor der Nominierung wurde er am Samstag ausgewechselt. Laut "Bild"-Informationen ist die Verletzung aber nicht so schlimm, der Weltmeister von 2014 könnte wohl bereits beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20.00 Uhr) wieder auf dem Platz stehen.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er aus dem Nationalteam zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.