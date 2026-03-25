Kai Havertz und Antonio Rüdiger trainieren mit der Nationalmannschaft. Nach langen Pausen könnten sie in der Schweiz ihr Comeback im DFB-Trikot feiern.
25.03.2026 - 13:31 Uhr
Herzogenaurach - Kai Havertz und Antonio Rüdiger haben wieder am Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen und stehen vor einem Comeback nach langen Verletzungspausen. Das Duo gehörte zu den 24 Akteuren, die Bundestrainer Julian Nagelsmann bei einer nicht öffentlichen Einheit im Teamquartier in Herzogenaurach auf dem Platz hatte.