Jürgen Klopp stichelt, Thomas Müller lacht – und Julian Nagelsmann reagiert kühl. Was hinter der «September»-Aussage der TV-Experten steckt, und wer vom Bundestrainer stattdessen gelobt wird.
14.06.2026 - 02:54 Uhr
Houston - Julian Nagelsmann hat auf die Sprüche der TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller zu seiner Zukunft als Bundestrainer erst gar nicht - und etwas später ausweichend reagiert. "Gut, dann nächste Frage", antwortete Nagelsmann auf eine Frage eines deutschen Reporters bei der Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt der Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao in Houston zu den Aussagen des Duos.