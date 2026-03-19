Julian Nagelsmann will sich als Fußball-Bundestrainer nicht in die Weltpolitik einmischen. Er sei kein Politiker. Aber wenn er per Knopfdruck alle Kriege beenden könnte, würde er es sofort tun.
19.03.2026 - 15:41 Uhr
München - Bundestrainer Julian Nagelsmann würde sich wünschen, dass der seit drei Wochen herrschende Krieg zwischen WM-Gastgeber USA und dem WM-Teilnehmer Iran schnellstmöglich endet. Ein längerer militärischer Konflikt hätte ansonsten auch Auswirkungen auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.