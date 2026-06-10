Warum Rudi Völler die Debatte um Langeweile im WM-Quartier für überholt hält – und wie er auf die Diskussion um die Rasenqualität im Trainingslager reagiert.
10.06.2026 - 05:27 Uhr
Winston-Salem - Gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft war Rudi Völler auch für kritische Themen zuständig. Der DFB-Sportdirektor sprach in Winston-Salem über die Qualität des WM-Hotels und einen drohenden Lagerkoller. Auch zur Rasen-Qualität im Trainingsstadion musste er sich äußern.