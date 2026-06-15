Nathaniel Brown sorgt bei der WM für Begeisterung. Was den Linksverteidiger so besonders macht und wie sich sein Verhältnis zu Manuel Neuer verändert hat.
15.06.2026 - 08:54 Uhr
Houston/Winston-Salem - Jetzt ist Nathaniel Brown auch mit Manuel Neuer per Du. Die anfängliche Scheu vor dem Rekordtorwart ist abgelegt. Schließlich hat "Nene", wie Brown auch bei der Fußball-Nationalmannschaft von allen genannt wird, beim 7:1-Turbostart gegen Curaçao für seinen eigenen ersten großen WM-Moment gesorgt. Und das gleich bei der Premiere.