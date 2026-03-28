Ein Spieler macht beim erfolgreichen Sieben-Tore-Test in der Schweiz den Unterschied. Florian Wirtz bereitet in seinem besten Länderspiel erst zwei Tore vor und trifft dann selbst doppelt.
28.03.2026 - 06:05 Uhr
Basel - Florian Wirtz musste bei der Einordnung seiner Fußball-Gala mit Doppelpack und doppelter Torvorlage nicht lange nachdenken. "Ja, das würde ich schon unterschreiben", antwortete der Offensivstar des FC Liverpool auf die Frage, ob das 38. Länderspiel sein bislang Bestes gewesen sei.