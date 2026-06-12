3:0? 5:0? 7:0? Im Auftaktspiel gegen die No-Name-Kicker aus der Karibik kann es nur um die Höhe des Sieges gehen. Aber was ist wirklich drin? Der Bundestrainer traut sich vor allem personell viel.

Winston-Salem - Tiefstapeln? Das kleine Curaçao groß und stark reden? Nein, das ist nichts für Nico Schlotterbeck, einen Fußballer mit Titelambitionen - und damit ganz nach dem WM-Geschmack von Julian Nagelsmann. Nach 18 Tagen Vorbereitung und zwei Testspielsiegen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) wird es beim lange aufgeschobenen Länderspiel-Comeback von Manuel Neuer ernst für die Nationalmannschaft - und alle brennen für den Turbostart.

3:0? 5:0? 7:0? Gegen den WM-Neuling, Weltranglisten-82. und krassen Außenseiter Curaçao darf es in Gruppe E am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und Magenta TV) in Houston wahrlich keine Probleme geben, wenn der viermalige Weltmeister Deutschland beim XXL-Turnier in Amerika Großes anstreben will.

Ein Auftaktsieg gebe zwar keine "Garantien" für einen WM-Erfolg, sagte Sportdirektor Rudi Völler (66) aus weiser Erfahrung. "Es gibt aber zumindest eine gewisse Ruhe, wenn du gut startest und damit alle gut drauf sind bei einem so langen Zusammensein im Turnier."

Schlotterbeck, auf dem Platz Verteidiger und damit Defensiv-Experte, schwang sich deutlich offensiver zum forschen Teamsprecher auf: "Ich freue mich, dass das Turnier jetzt losgeht, und wir allen zeigen können, wie gut wir sind."

Forsche Töne: Wir sind eine Top-top-top-Mannschaft

Zweifel an einem positiven Turnierstart nach den zurückliegenden WM-Desastern 2018 in Russland und 2022 in Katar wischte der 26 Jahre alte Dortmunder auf dem Pressepodium im DFB-Quartier beiseite. "Wir sind eine Top-top-top-Mannschaft", tönte der 26-Jährige, der beim Vorrunden-Aus vor vier Jahren dabei war: "Curacao ist eine gute Mannschaft. Ganz viele Spieler sind in den Niederlanden ausgebildet worden. Sie sind nicht zu unterschätzen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir der Favorit sind und das Spiel gewinnen werden."

Die Fallhöhe ist damit gesetzt. Die Offensive um Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala und die für den verletzten Bayern-Youngster Lennart Karl in die Startelf gerutschte Reizfigur Leroy Sané zur US-Anstoßzeit mittags um 12.00 Uhr unter dem geschlossenen Hallendach müssen als Tore-Lieferdienst funktionieren. "Es herrscht kein Druck", behauptete Schlotterbeck, "sondern wir freuen uns. An unsere eigene Stärke zu glauben, ist das Allerwichtigste."

Aber wie stark ist der 26-Mann-Kader wirklich? Klar, gegen die gut gelaunten, unbekümmerten No-Name-Kicker von der Karibik-Insel mit dem Trainer-Senior Dick Advocaat (78) muss ein Klassenunterschied zu sehen sein. Auch wenn Völler davor warnte, was im unberechenbaren Fußball alles passieren könnte. "Wir dürfen keine Rote Karte kriegen, keine Gelb-Rote Karte. Ein Spiel Zehn gegen Elf kann auch gegen einen schwächeren Gegner kompliziert werden."

Tahs Wunsch: Deutschland-Flaggen raus und ans Auto packen

Ein Topstart soll einen Energieschub auslösen - und erste Euphorie in der über 8.000 Kilometer entfernten Heimat. "Ich wünsche mir einfach, dass jetzt angefangen wird, die Deutschland-Flaggen auszupacken und die Leute diese an ihr Auto packen, damit das WM-Feeling aufkommt. Dafür können wir sorgen, wenn wir ein gutes erstes Spiel machen", sagte Bayern-Verteidiger Jonathan Tah bei der Pressekonferenz mit Innenverteidiger-Kollege Schlotterbeck.

Tah erlebt mit 30 Jahren seine erste WM. Für den zehn Jahre älteren Neuer ist es die fünfte. Und Deutschlands Rekordtorwart beginnt sie mit einem riskanten Kaltstart. Hält die linke Problemwade womöglich in acht Spielen in 35 Tagen? Auf den Mythos, auf "die Aura" des ewigen Manu setzen die Teamkollegen und vor allem auch der Bundestrainer, der dafür den verlässlichen Hoffenheimer Oliver Baumann (36) zur Nummer zwei degradierte.

"Man muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und zu revidieren. Wir sind im Trainerteam bereit, etwas zu riskieren", sagte Nagelsmann. Mut hat der 38-Jährige, das muss man dem Bundestrainer lassen vor seiner ersten WM. Drei Turnierdebütanten haben es in die erste WM-Elf geschafft. Der 18-jährige Karl wäre - ohne das Pech eines Muskelbündelrisses - der vierte gewesen.

Brown, Pavlovic, Nmecha - Nagelsmann traut sich was

Der Frankfurter Nathaniel Brown (22) hat mit seinem Top-Speed David Raum links hinten verdrängt. Den WM-Debütanten Aleksandar Pavlovic (22) und Felix Nmecha (25), zusammen 19 Länderspiele, vertraut Nagelsmann den Maschinenraum im Mittelfeld an, in dem die Balance zwischen Defensive und Offensive hergestellt werden muss. Und offensiv ruhen die Hoffnungen neben einem gereiften Havertz auf einem "Wusiala"-Revival mit Wirtz und Musiala.

Für Curaçao sollte es locker reichen. Die Elfenbeinküste (Platz 33) und Ecuador (Platz 23) werden den Weltranglisten-Zehnten danach schon mehr fordern. Und reicht die Qualität dann auch für die großen Spiele in der K.o.-Phase? Schon im Achtelfinale könnte Frankreich oder Brasilien der Gegner heißen.

Schlotterbeck kann das nicht verunsichern. "Ich sehe in unserer Mannschaft sehr viele Spieler, die talentiert sind, die sich noch gar nicht den Kopf machen, wie groß eine WM ist. Dazu sehe ich viele Spieler, die an ihrem Peak (Höhepunkt) sind. Und ich sehe zwei, drei, vier Spieler, die ihre letzte WM spielen. Wir haben also eine Mischung, die brutal gut ist."

Völler steckt das erste Etappenziel ab

Schlotterbeck beschwört im fernen North Carolina sogar die Merkmale, die das DFB-Team einst zur weltweit gefürchteten Turniermannschaft machten. "Was wir lange nicht hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit."

Und mit diesen deutschen Tugenden, "die uns früher ausgezeichnet haben, sind wir richtig gut und brauchen uns vor niemandem zu verstecken", sagte der BVB-Profi. Völler beließ es vor Curaçao beim ersten Etappenziel: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen und am liebsten Gruppenerster werden."