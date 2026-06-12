3:0? 5:0? 7:0? Im Auftaktspiel gegen die No-Name-Kicker aus der Karibik kann es nur um die Höhe des Sieges gehen. Aber was ist wirklich drin? Der Bundestrainer traut sich vor allem personell viel.
Winston-Salem - Tiefstapeln? Das kleine Curaçao groß und stark reden? Nein, das ist nichts für Nico Schlotterbeck, einen Fußballer mit Titelambitionen - und damit ganz nach dem WM-Geschmack von Julian Nagelsmann. Nach 18 Tagen Vorbereitung und zwei Testspielsiegen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) wird es beim lange aufgeschobenen Länderspiel-Comeback von Manuel Neuer ernst für die Nationalmannschaft - und alle brennen für den Turbostart.