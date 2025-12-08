Die Schweiz ist der erste Gegner der Nationalmannschaft im WM-Jahr. Welche Kontrahenten vor dem Turnier auf Julian Nagelsmann noch warten und was zum Vorbereitungsplan schon bekannt ist.
08.12.2025 - 15:16 Uhr
Frankfurt/Main - Julian Nagelsmann startet mit der Nationalmannschaft mit einem Testspiel in der Schweiz ins WM-Jahr 2026. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, kommt es am 27. März in Basel zum Duell mit den Eidgenossen. Ein weiterer wichtiger Termin steht nun auch offiziell fest: Am 2. Juni fliegt die DFB-Elf von Frankfurt aus nach Chicago zur WM in die USA.