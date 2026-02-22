Florian Wirtz kommt nicht wie geplant bei Nottingham Forest in der Startelf des FC Liverpool zum Einsatz. Der Nationalspieler verletzt sich anscheinend vor dem Anpfiff.

dpa 22.02.2026 - 15:58 Uhr

Nottingham - Florian Wirtz ist in der englischen Premier League kurzfristig ausgefallen. Der Fußball-Nationalspieler zog sich beim Aufwärmen zum Spiel bei Nottingham Forest eine Verletzung zu und wurde in der Startelf durch Curtis Jonas ersetzt. Das berichteten mehrere englische Medien, ohne zunächst weitere Details zu nennen.