Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel. Trotz gesichertem Spitzenrang will er einen Spannungsabfall unbedingt verhindern.

Winston-Salem - Mit Deutschland-Kappe und in schwarzer Regenjacke hat Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador aufgenommen. Nach einem heftigen Schauer kam über dem Spry Stadium in Winston-Salem aber noch während der für Medien einsehbaren Auftaktviertelstunde die Sonne wieder heraus.

Nach dem Turnier-Ausfall von Nico Schlotterbeck waren alle verbliebenen 22 Feldspieler und vier Torhüter bei der Einheit dabei. Nagelsmann muss für die Partie am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Endspielstadion von East Rutherford die Spannung im DFB-Team hochhalten. Da der Einzug in die Zwischenrunde und der erste Platz in der Gruppe E schon gesichert sind, hat die Partie sportlich keine Relevanz mehr.

Rotation ja, aber wie viel?

Nagelsmann will einen Spannungsabfall verhindern, da das erste K.-o.-Spiel schon am Montag (22.30 Uhr) in Foxborough stattfindet. Der Gegner - ein Gruppendritter - steht noch nicht fest. Gegen Ecuador könnte Nagelsmann mehrere personelle Wechsel vornehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob Deniz Undav nach drei Joker-Toren in die Startelf rückt.