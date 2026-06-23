Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel. Trotz gesichertem Spitzenrang will er einen Spannungsabfall unbedingt verhindern.
23.06.2026 - 17:53 Uhr
Winston-Salem - Mit Deutschland-Kappe und in schwarzer Regenjacke hat Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador aufgenommen. Nach einem heftigen Schauer kam über dem Spry Stadium in Winston-Salem aber noch während der für Medien einsehbaren Auftaktviertelstunde die Sonne wieder heraus.