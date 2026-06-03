Keine 19 Stunden nach der Ankunft in den USA steht der deutsche WM-Kader erstmals auf dem Trainingsplatz. Der Teamsenior fehlt drei Tage vor dem finalen Test - aber ein Nachzügler ist dabei.

dpa 03.06.2026 - 19:19 Uhr

Chicago - Das Länderspiel-Comeback von Manuel Neuer bei der WM-Generalprobe gegen die USA bleibt weiter mit einem Fragezeichen versehen. Der 40-Jährige war beim ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft nach der Anreise nach Chicago noch nicht mit den Kollegen auf dem Platz dabei, wie der DFB zur Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vermeldete.