Wenige Stunden nach der Ankunft im WM-Quartier absolviert die DFB-Auswahl ein öffentliches Training. Wichtigste sportliche Nachricht: Manuel Neuer ist mit vollem Torwart-Einsatz dabei.
09.06.2026 - 03:12 Uhr
Winston-Salem - Beim Willkommens-Event der Fußball-Nationalspieler vor 3.000 Fans in Winston-Salem ist auch Torwart Manuel Neuer endlich ins Mannschaftstraining eingestiegen. 23 Tage nach seiner erneuten Blessur an der linken Problem-Wade und nur noch sechs Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao absolvierte der 40-Jährige im W. Dennie Spry Stadium mit vollem Einsatz alle Übungen mit seinen drei Torwartkollegen.