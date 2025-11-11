Wenige Fußballer polarisieren so sehr wie Leroy Sané. Auch Julian Nagelsmann arbeitet sich an ihm ab. Richtung WM gibt es eine Ansage, die viel über den Führungsstil des Bundestrainers verrät.
11.11.2025 - 10:54 Uhr
Wolfsburg - Wenn Leroy Sané auch sportlich so schillernde Auftritte hinlegt wie vor dem Ritz Carlton in Wolfsburg, ist ihm ein Platz im WM-Kader von Julian Nagelsmann trotz der Knallhart-Ansage des Bundestrainers sicher. Modisch kommt an ihn keiner ran. In Zwei-Drittel-Hose und mit Gucci-Handtasche schlenderte der Offensivspieler nach seiner Zwangspause ins Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft.