Verletzungsbedingt musste Julian Nagelsmann im Oktober umbauen. Unverhofft jubelten einige Debütanten. Sind alle Nationalspieler an Bord, wird es für Neulinge aber schwer, in den Kader zu kommen.

dpa 16.11.2024 - 04:12 Uhr

Freiburg - Als Neuling für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert zu werden, ist nach den jüngsten Erfolgen der DFB-Auswahl nicht so einfach. "Neue Spieler einzuladen, impliziert natürlich auch immer, einen anderen wegzulassen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem vorletzten Gruppenspiel in der Nations League heute (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina. "Aktuell bei dem Kader, den wir bei der EM hatten oder jetzt haben, habe ich nicht das Gefühl, dass es einer verdient hätte, nicht dabei zu sein."