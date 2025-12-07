In Washington gehen für den Bundestrainer WM-Wünsche in Erfüllung. Die Gruppengegner findet Nagelsmann zwar schwerer als vielfach angenommen. Andere Turniertücken bleiben Deutschland aber erspart.
Washington - In seinem schwarzen Anzug mit extraschmaler Krawatte sah Julian Nagelsmann aus wie ein verschollenes Mitglied der legendären Blues Brothers. Anders als John Belushi und Dan Aykroyd in dem US-Filmklassiker ist der Bundestrainer aber nicht im "Namen des Herrn" unterwegs. Für seine eigene Tour durch Amerika im Sommer 2026 hat der 38-Jährige nach der bizarren FIFA-Huldigung für Donald Trump mit dem günstig ausgefallenen WM-Los Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador nun einen schon sehr konkreten Plan.