Kai Havertz wird nach langer Verletzung wieder in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Auch Angelo Stiller erhält eine Chance. Ein junger Bayern-Spieler muss verletzt abreisen.
26.03.2026 - 18:45 Uhr
Basel - Kai Havertz feiert nach mehr als einem Jahr sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Der lange verletzte Angreifer vom FC Arsenal steht wie die Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck beim ersten WM-Härtetest in der Schweiz in der Startelf. Ebenfalls von Beginn an wird Angelo Stiller in der defensiven Zentrale neben Leon Goretzka zum Einsatz kommen.