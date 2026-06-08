Das DFB-Team ist in Winston-Salem angekommen und startet mit einer öffentlichen Trainingseinheit. Was Bayern-Profi Leon Goretzka zu den WM-Aussichten sagt.
08.06.2026 - 19:09 Uhr
Winston-Salem - Die Fußball-Nationalmannschaft ist in Winston-Salem gelandet. Nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago kam das DFB-Team zur Mittagszeit auf dem Smith Reynolds Airport an. Auf dem Rollfeld wurde die Maschine mit Fontänen der Flughafen-Feuerwehr begrüßt. In der Stadt in North Carolina beziehen Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein WM-Aufgebot ihr Turnierhotel "The Graylyn Estate".